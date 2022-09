RÅDGIVER: Sigbjørn Aanes (t.v.) har lang fartstid i Høyre, blant annet som rådgiver til partileder Erna Solberg (t.h.).

Tidligere Erna-rådgiver støtter Tina Bru: − Ukritisk mistenkeliggjøring

Sigbjørn Aanes befant seg lenge i Høyres innerste sirkler. Nå går han i strupen på NRKs sak om skattevarselet til Tina Bru.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

NRK avdekket tirsdag ettermiddag at Høyre-nestleder Tina Bru har fått varsel om skattesmell. Bru bodde flere år gratis i en pendlerbolig i Oslo uten å skatte av den, samtidig som hun leide foreldrenes leilighet i Stavanger.

Selv forteller hun til VG at striden med Skatteetaten dreier seg om hvor mye hun skulle ha betalt i leie på denne leiligheten, og avviser at hun har gjort noe ulovlig.

Hun blir støttet av tidligere spinndoktor og Høyre-rådgiver Sigbjørn Aanes, som kommer med sterk kritikk mot rikskrinkasteren i et Facebook-innlegg:

– NRK virker å sause sammen flere ting og det kan synes som om etikkredaktør, Per Arne Kalbakk, svimler i gangene eller er på ferie, skriver han.

Du kan lese imøtegåelsen fra NRK lenger nede i saken.

VARSEL OM SKATTESMELL: Tina Bru (H) er en av 45 stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer som har fått varsel fra Skatteetaten i forbindelse med pendlerbolig.

Aasnes utdyper overfor VG:

– Dette er en frustrasjon jeg har hatt i lang tid – nemlig at politikere generelt mistenkeliggjøres i stor grad. Det skaper problemer med rekruttering, og det blir vanskelig for unge distriktspolitikere som skal inn på Stortinget, mener han.

Aanes understreker at han ikke kjenner faktum i saken, og at han ikke har snakket med Bru direkte. I 2018 hoppet han ut av politikken og ble partner i PR-selskapet First House.

– Jeg føler vi har gjort for lite for å løfte frem de positive sidene ved politikerne i Norge, selv om det kanskje ikke hjelper at noen i First House sier det, legger han til.

– Ukritisk mistenkeliggjøring

Den tidligere Høyre-rådgiveren mener NRK-saken går for langt i å mistenkeliggjøre Tina Brus bruk av pendlerbolig.

NRK trekker blant annet frem at både foreldrene, barna, ektemannen og hun selv var folkeregistrert på en adresse i perioden 2018–2021. De beskriver også at Brus foreldres var aktive i en Facebook-gruppe som tilhørte sameiet til leiligheten.

– Jeg måtte lese saken tre ganger før jeg forsto at dette koker ned til leieprisen på boligen i Stavanger. Det er ikke kritisk journalistikk – det er ukritisk mistenkeliggjøring, sier Aasnes.

Tina Bru mener også at NRK urettmessig har sådd tvil om hun reelt har disponert leiligheten.

– Under arbeidet med denne saken har jeg gitt NRK innsyn i deler av varselet mitt, deriblant der de konkluderer med at jeg oppfyller pendlervilkåret og at Skatteetaten ikke sår tvil om at jeg reelt sett har disponert leiligheten vi leide. Likevel velger NRK å så tvil om dette, skrev hun i en e-post til VG tirsdag.

PR-PARTNER: Sigbjørn Aanes hoppet ut av politikken i 2018 for å bli partner i First House.

Bru har forklart at uenigheten med Skatteetaten går ut på om hvorvidt hun skulle ha betalt markedspris for leiligheten i Stavanger, eller om leien bare skulle dekke faste utgifter.

I løpet av perioden mellom 2018 til 2021 betalte hun i snitt 4.300 kroner i måneden i leie. NRK skriver at Skatteetaten har lagt SSBs leiemarkedsundersøkelse til grunn, som tilsier at Bru burde ha betalt over 8.000 kroner i leie.

Bru har vist til kravene i «nærståenderegelen», som hun mener slår fast at leie til familie er skattefritt så lenge den dekker de faste utgiftene ved utleieobjektet.

NRK: – En åpenbar nyhetssak

VG har presentert NRK med kritikken fra både Sigbjørn Aanes og Bru.

Fagdirektør Marius Tetlie i NRKs nyhetsdivisjon trekker frem at det er en del av det journalistiske samfunnsoppdraget å skrive slike saker om maktpersoner:

– NRK forteller at nestlederen i Høyre har fått et varsel om skattekrav, og at det er noe hun bestrider. Det mener vi er en åpenbar nyhetssak, skriver Tetlie i en e-post til VG.

– Dette er kritisk journalistikk som NRK og andre medier skal drive med, legger han til.

Tetlie mener Tina Brus versjon av tvisten med Skatteetaten og bakgrunnen for varselet blir gjort tydelig i saken deres.

– Vi mener også det er relevant å beskrive faktaene rundt ordningen hun hadde med boligen i Stavanger, skriver han.

– Jurister er uenige om mange av sakene til toppolitikerne som har fått varsel om skattekrav. Det kommer tydelig frem i vår sak.

Ikke en ikke-sak

– Du er jo en slags omdømme-ekspert. Én ting er jo om Tina Bru har brutt loven eller ikke, men hvordan synes du dette fremstår utad?

– Det er jo forskjeller på saker hvor det åpenbart har vært ulovligheter, der man ikke har bodd der man har sagt at man har bodd, og folk som har handlet i god tro om at de fulgte reglene, svarer Aanes.

Tina Bru har ikke delt hele varselet fra Skatteetaten med hverken VG eller NRK, men sistnevnte har publisert et utdrag der etaten konkluderer med Høyre-nestlederen har oppfylt vilkårene for å bli regnet som pendler i den gitte perioden.

– Jeg sier ikke at det ikke er en sak, men dette handler ikke om enkeltsaken Tina Bru. Fakta er at Skatteetaten er uenig med Statsministerens kontor og Stortinget om hvordan reglene skal tolkes, sier Aanes.

– Det som skjer nå er at pressen kommer til å skrive masse om Tina Bru og denne uenigheten med Skatteetaten. Dersom det kommer en avgjørelse om at hun har rett, så kommer ikke det til å få like mye oppmerksomhet, legger han til.

45 varsler

Totalt har Skatteetaten sendt ut 45 varsler om ekstra skattekrav til stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer som har hatt pendlerboliger.

Statsministerens kontor har sagt at de er uenige i at politikerne som har fått varsler må betale tilleggsskatt, ettersom de mener Skatteetaten har vært uklare om hvordan reglene skal tolkes.

Det samme mener administrasjonen på Stortinget.

En rekke medieoppslag i fjor var det som virkelig skapte fyr på debatten rundt stortingsrepresentantenes bruk av pendlerboliger.

Rett før valget i fjor trakk Kjell Ingolf Ropstad seg som partileder i KrF etter Aftenpostens avsløring om bruken hans av pendlerbolig. Eva Kristin Hansen (Ap) trakk seg som stortingspresident etter en lignende avsløring i Adresseavisen.

Sist men ikke minst trakk Hadia Tajik seg som statsråd og nestleder i Arbeiderpartiet etter VGs avsløring om hennes pendlerboligsak.