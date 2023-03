VEKKET NABOER: Harry Mathisen (57) løp rundt for å vekke naboene da det begynte å brenne i en boligblokk på Rykkinn i Bærum i 2021.

Harry måtte vekke naboene da det brant – nå kan han legge alt bak seg

I oktober 2021 begynte det å brenne i boligblokken på Rykkinn i Bærum. 67 personer måtte redde seg ut. Nå er gjerningsmannen dømt i Tingretten.

Grytidlig om morgenen 9. oktober 2021 ble de som bor i en blokk i Paal Bergs vei på Rykkinn i Bærum vekket av røyklukt og ulende brannalarm.

Brannen ble meldt til brannvesenet klokken 06.04.

Klokken 06.27 sa operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG at det brant kraftig i en leilighet i fjerde etasje, og at brannmannskapene ikke hadde kontroll. Ni minutter senere ble brannen meldt slukket.

En 34-åring ble pågrepet etter kort tid og etter hvert siktet for brudd på straffelovens paragraf 355, den tidligere såkalte mordbrannparagrafen,«for å ha forårsaket brann som lett kunne medføre tap av menneskeliv». Mannen er nå dømt i tingretten.

Harry Mathisen ble vekket av kona som sa at det var brann i fjerde etasje. Han hentet brannslukkingsapparatet og begynte slukkejobben før brannvesenet kom til stedet.

I tillegg vekket han en rekke naboer, som også kom seg ut. Totalt måtte 67 personer redde seg ut av den brennende blokken.

– Så sprang jeg opp igjen for å høre om det var folk i fjerde etasje, og få dem ut, og rope brann, brann, brann. Jeg prøvde å slukke, men det gikk ikke. Det var for sterk varme, sa Mathisen til VG i oktober 2021.

Mer sammensveiset

Mathisen bor fortsatt samme leilighet halvannet år senere. Noen uker etter brannen kunne han og kona flytte tilbake.

– Men det tok sin tid. I etasjen der brannen startet tok det lang tid før de kunne flytte tilbake, sier han til VG.

I etterkant av brannen har store deler av boligblokken måtte gå gjennom en oppussing. For ikke så altfor lenge siden var alt ferdig, og blokken kunne legge brannen bak seg.

Ifølge Mathisen har det ikke bare vært negative sider.

– Vi er blitt et mer sammensveiset nabolag etter det som skjedde. Folk har pratet mye, og jeg tror alle er lettet for at det er over og at vi kan starte helt på nytt. Det tok tid.

Falt med lighter

Ifølge Budstikka skal mannen ha hevdet i retten at han ikke husket å ha tent på leiligheten.

I sin forklaring fortalte han retten at han falt inne på et soverom og i gangen med en lighter i hånden, og at det kunne være årsaken til brannen.

Gjerningsmannen er dømt til fengsel i tre år og ti måneder, samt må betale over fem millioner kroner i erstatninger.

VG har ikke lykkes med å få en kommentar fra mannens forsvarer.

Mathisen er glad for at gjerningsmannen fikk straff, men skulle gjerne sett at den var noen år lengre.

– Det kunne vært en mordbrann. At den er påsatt skremmer dritten av oss. Jeg trodde kanskje han kom til å få fem år. Hadde brannen startet i første etasje ville det vært en katastrofe. Nå er det godt at saken er over. Det har vært noe dritt når det pågikk.

Mathisen var selv i retten som vitne for noen uker siden. Nå vil han legge alt bak seg og se fremover.

