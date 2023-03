Støre taler til Sametinget - lover bedre rutiner

KARASJOK (VG) Jonas Gahr Støre har sitt første offisielle besøk til Sametinget, og taler til Sametinget. Her lover han å styrke statens rutiner for å lytte til Sametinget.

– Det er høytdelig å stå her i plenumsalen som statsminister, startet Støre sin tale.

Selv om turen til Karasjok var planlagt lenge, understreket Støre at besøket fikk større aktualitet etter Fosen-demonstrasjonene forrige uke.

– Vi beklaget at konsesjonen innebærer et brudd med menneskerettighetene. Jeg understreker at regjeringen tar sitt ansvar på det største alvor. Det har tatt for lang tid, og vi vil gjøre hva vi kan for å endre på det.

– Like for loven

Torsdag ettermiddag hadde statsminister Jonas Gahr Støre ha sitt første formelle møte med sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

Kort tid etterpå er det duket for hans tale til Sametinget - som denne uken er samlet til såkalt plenum - altså at alle 39 sametingsrepresentantene er samlet.

Støre viste til en samtale med Fosen-samene i forrige uke som gjorde inntrykk - hvor reindriftssamene beskrev at de opplevde at staten ikke var til for dem. Sånn skal det ikke være, mente Støre, og oppsummerte:

– Vi er like for loven i Norge. Alle skal oppleve at staten er en rettferdig vokter.

Lover bedre rutiner

Støre kommer også med ett løfte til Sametinget:

– Vi må styrke våre rutiner for konsultasjon konsultasjonKonsultasjon vil si å spørre til råds. med Sametinget. Og ta ansvar for at konsultasjonene skjer i en tone som er respektfull og at alle blir rettmessig hørt.

Sameloven inneholder en plikt for staten, fylkeskommuner og kommuner til å konsultere Sametinget og andre samiske interesser i saker som angår dem. Det er denne typen konsultasjoner Støre varsler styrkede rutiner for.

Støre tok også opp hets mot samer i kjølvann av Fosen-demonstrasjonene. Statsministeren slår hardt ned på all form for hets.

– Uvitenhet skaper fordommer, og fordommer skaper diskrimering, sa han.

Støre sa også at samiske erfaringene skal høres.

– Vi må utnytte naturressersene på en forsvarlig og bærekraftig måte.

Statsministeren understreket også at man må sikre involvering tidlig av de som bereøres.

– La meg gjenta; vi skal ta godt vare på de tradisjonelle næringene som reindriften, kystfisket og landbruket.

DIALOG: Statministeren møtte reindriftsaktører og sametingspresidenten i Karasjok tidlig på torsdag morgen.

Forventninger

Det har vært knyttet spenning til Støres budskap til Sametinget i samiske miljøer.

– Jeg forventer at statsministeren har et tydelig budskap om at det pågående menneskerettighetsbruddet på Fosen må avsluttes og at han vil sikre at slikt ikke kan skje igjen, sa sametingspresident Silje Karine Muotka til VG i forkant av talen.

