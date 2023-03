TOGFAST: Flere reisende har stått fast ved Myrdal stasjon i over seks timer, forteller en innringer til VG. Han sier det er kaldt, men at de har fått noen tepper, samt enkel mat og drikke.

Flere skred skaper trøbbel i trafikken fredag morgen

Det har gått et snøskred over Bergensbanen på strekningen mellom Hallingskeid og Myrdal. Også over riksvei 13 i Ullensvang stanser store snømengder trafikken.

VG har vært i kontakt med flere togpassasjerer som er rammet. Blant annet står det et tog ved Myrdal, som har stått stille i over seks timer.

– Det er mye snø i sporet og materielle ødeleggelser, forteller Harry Korslund i Bane Nor.







Raset har gått ved Klevavatnet. Der var det ingen tog da raset gikk.

– Dette er et rasutsatt område, og vi har flere snøoverbygg der, sier Korslund.

Står fast: - Noen fryser

Ombord i et av togene som er rammet sitter Sindre. Han reiste fra Oslo klokken 16:30 og skulle ha vært i Bergen før midnatt, men da VG snakker han er klokken 5 fredag morgen, og de står fast ved Myrdal stasjon.

– Jeg er veldig trøtt akkurat nå. Det var god stemning i kafeen og baren til å begynne med, men nå er det stille. Noen fryser, sier han.

Han sier det var ubehabelig da toget først stoppet, på grunn av det voldsomme været utenfor.

– Utenfor var det full storm og vi så ingenting. Det var litt ekkelt, men det går fint nå. Vi har fått vann, energibarer og noen tepper.

Han sier de ikke har fått noen alternativ reisemulighet, fordi biler eller busser ikke kommer seg til området på grunn av det dårlige været.

– Vi blir fulgt opp med noe informasjon, men jeg tror ikke de selv har full kontroll over hva som har skjedd, sier han.

Vil ramme reisende fredag

Korslund i Bane Nor forteller at det trolig vil ta tid før de kommer seg inn i området.

– Vil dette ramme reisende i morgentimene og utover dagen?

– Ja. Bergensbanen er stengt inntil videre. Jeg vil oppfordre reisende til å oppsøke informasjon med togselskapet de reiser med, sier Korslund.

Togselskapet Vy melder at strekningen Voss - Finse er stengt for togtrafikk på grunn av strømproblemer.

– Du må regne med forsinkelser og innstillinger, skriver de.

STENGER RIKSVEI: Det har gått et større ras på riksvei 13 Suldalsvegen i Ullensvang.

Snøskred over riksvei

Det har gått et større snøras på riksvei 13 Suldalsvegen i Ullensvang kommune. Dette fikk politiet melding om like før midnatt.

– Det har gått flere skred langs Røldalsvannet, sier operasjonsleder Stine Mjelde.

Veien er stengt mellom Nesflaten og Håra, og ny vurdering vil ikke bli tatt før klokken 12 fredag, melder Vegtrafikksentralen.

Nødetatene er på plass på begge sider. Mjelde sier at de ikke kan utelukke at noen er tatt av skredet, men at det nå ikke er noe som tyder på dette.

– Det er ikke meldt at noen er savnet og det er ingen som har ringt fra rasområdet, men det er et såpass stort skred at det potensielt kan være biler som ikke er mulig å se, derfor kan vi ikke utelukke det helt, sier hun.

Politiet har kalt ut frivillige fra Røde Kors og andre organisasjoner, som har tilhold på Rørdal hotell.

Akkurat nå er det ikke trygt nok til å ta seg inn i skredområdet.

– Ønsker dere å søke etter potensielle biler og personer i skredet, om det blir trygt senere?

– Dette må det tas en vurdering på sammen med blant annet Vegvesenet og kommunen. Stedet må uansett ryddes på et tidspunkt, sier Mjelde.

Hun påpeker at det er lite bebyggelse i området, men at de også må vurdere eventuell evakuering av folk i området.

