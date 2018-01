SNAKKER UT: Venstre-leder Trine Skei Grande, her fra forhandlingene om regjering på Jeløya utenfor Moss forrige uke. Foto: Daae, Erlend

Trine Skei Grande om ryktene: Jeg skulle gjort alt jeg kunne i livet for ikke å snakke om dette i dag

Publisert: 17.01.18 00:21

INNENRIKS 2018-01-16T23:21:52Z

Samme dag som hun blir kulturminister snakker Trine Skei Grande åpent ut om ryktene som florerer om henne på nettet.

– I dag er en stor dag jeg har gledet meg til. Det er mange som har ønsket å få Venstre i regjering. Jeg skulle ønske jeg hadde fått en annen opptakt til denne dagen, sier hun og legger til:

– Ryktene florerer på nett. For meg er det viktig å fortelle min historie nå. Jeg mener det er riktig å fortelle om sammenhengen. Jeg tror ikke alle ser helheten av truslene og sjikanen mange politikere lever i, forteller Grande i dette intervjuet med VG.

Vil ikke snakke om hendelsen

Hun vil ikke si ett ord om hendelsen som er opphavet til alle ryktene om henne. De stammer fra en fest i 2008, hvor Grande deltok. Hendelsen involverte Grande og en mann.

Hun sier til VG at det av og til skjer ting som er dumt og pinlig på fest, men:

– Jeg tvinger meg ikke på folk, sier Venstre-lederen.

Til Aftenposten sa Grande tirsdag kveld også:

– Jeg kan sikkert ha gjort noen dumme ting, men jeg er ingen overgriper, sa hun.

VG har vært i kontakt med mannen, som ikke ønsker å la seg intervjue eller å kommentere Grandes uttalelser.

Ubehagelig

De siste ukene har sosiale medier og flere nettsteder flommet over av alvorlige påstander om Grande.

– Hvordan har du det nå?

– Det er ubehagelig, men jeg har vært igjennom tøffe ting før, sier Grande til VG, sier Grande og legger til:

– Jeg skulle gjort alt jeg kunne i livet for ikke å snakke om dette i dag. Men jeg har vært så fokusert på regjeringsplattformen, og måttet ta en ting av gangen. Jeg skulle ønske at dette kom en annen dag, og at jeg ikke måtte bruke kvelden på dette nå. Jeg har ikke fått skrevet talen til i morgen, sier Grande.

– Hva tenker du om at du vil bli konfrontert med dette på Slottsplassen?

– Jeg håper mange skjønner hvor tøft dette er. Jeg tror folk begynner å skjønne dette, sier hun mens stemmen brister.

Reagerer på Facebook-rykte

– Tror du at du går ut på denne måten vil sette en stopper for disse ryktene?

– Det vet jeg ikke. Men jeg mener folk må tenke seg om og tenke på dem som står i dette. Jeg ber folk om å være mer kritiske til det de leser, sier Grande.

– Du sier at du ikke er en overgriper. Hvorfor har du behov for å si det?

– Når Nina Karin Monsen skriver på Facebook at jeg voldtar unger med Downs syndrom … Ja, det er der vi er nå. Skal jeg da sitte stille å se på at en samfunnsdebattant sender ut dette som en sannhet på nett?

Monsen har ikke besvart VGs henvendelser tirsdag kveld.

– Hva tenker du om at Finansavisen har på lederplass slått fast at det ryktene tilsier, har skjedd. Hva tenker du om det?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier Grande.

Åpnet seg for Erna

De alvorlige ryktene om Grande skjøt for alvor fart mens Venstre-lederen forhandlet regjeringsplattformen med statsminister Erna Solberg og Frp-leder Siv Jensen på Jeløya utenfor Moss like etter nyttår.

Etter hvert som spredningen av ryktet ble større, flere i kommentarfelt og sosiale medier avkrevde henne svar, valgte til slutt Grande å be om en personlig samtale med statsministeren.

– Det er viktig at Erna vet alle historier og versjoner av dette. Erna er en flott sjef som jeg gleder meg til å jobbe med. Vi må kunne være ærlige med hverandre.

– Hvilken tilbakemelding fikk du?

– Hun har nå hørt alt. Hun har respekt og forståelse for hvor tøft det har vært å stå i, sier Grande.

Til VG forteller Erna Solberg dette om samtalen med sin påtroppende statsråd:

– Det er riktig som Trine Skei Grande sier at hun har fortalt sin historie til meg. Hva som blir sagt i samtaler mellom meg og henne vil forbli mellom oss, sier Solberg.

Håndterte ryktene

Grande sier Venstre har vært kjent med ryktene siden 2012.

– Da ble disse ryktene plassert i mediene. Mange medier visste, og jeg skjønte at mediene satt på det, sier hun.

Ryktene om hendelsen fra 2008 kom i kjølvannet av sexskandalen knyttet til Venstres tidligere nestleder Helge Solum Larsen i 2012.

– Hvordan har Venstre håndtert dette?

– Dette ble en sak tirsdag under forhandlingene. Jeg har hatt mange flinke folk rundt meg.

– Har Venstre blitt varslet om dette?

– Nei.

VG har tatt kontakt med tidligere Venstre-leder Lars Sponheim og tidligere generalsekretær Terje Breivik, som bekrefter at de aldri har mottatt noen varsler om Skei Grande.