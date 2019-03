HENLAGT: Teaterforestillingen «Ways of seeing» har fått mye oppmerksomhet fordi den viser opptak av blant annet justisministerens hjem. Foto: PRIVAT

Politiet henlegger saken mot Black Box Teater: – Jeg er glad på vegne av Norge

Politiet henlegger saken mot Black Box Teater fordi ingen straffbare forhold kan bevises.

Publisert: 17.03.19 22:51 Oppdatert: 17.03.19 23:22







Onsdag 13. mars, dagen før samboeren til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) ble siktet for å ha fingert angrepet mot sin egen og justisministerens bolig, siktet Oslo-politiet teatersjef ved teatret Black Box Anne-Cécile Sibué-Birkeland, teaterregissør Pia Maria Roll og skuespillerne Sara Baban, Hanan Benammar for å ha krenket privatlivets fred.

– Jeg er glad på vegne av Norge, for kunstnerne av «Ways of Seeing», Pia Maria Roll, Hanan Benammar og Sara Baban, og for Black Box teater. Dette er gode nyheter, sier Sibué-Birkeland til VG.

– Dette viser hvor skjør ytringsfriheten er, og at vi må beskytte den hver dag. Den kan ødelegges enkelt, og den er ikke nøytral. Dette var et tydelig angrep på ytringsfriheten. Det bør aldri skje igjen.

Grunnlaget i siktelsen mot teatersjefen og kunstnerne var at de filmet boligen til Tor Mikkel Wara og Laila Anita Bertheussen, eller medvirket til slik filming, og deretter brukte filmen av boligen i forestillingen «Ways of seeing». De ble siktet for å ha brutt straffelovens paragraf 267 om krenking av privatlivets fred.

Siktelsen ble tatt ut onsdag, men ble først kjent fredag.

Nå henlegger politiet i Oslo saken. Avgjørelsen er tatt fordi det ikke kan bevises staffbare forhold, skriver politiet.

Elden: - Ikke overraskende

Samtidig har politiet trukket anken i saken der Oslo Tingrett nektet politiet å ransake hjemmet til teatersjefen og kunstnerne som står bak oppsettingen av skuespillet «Ways of seeing».

– Det er ikke overraskende når politiet valgte å fokusere på den kunstneriske teateroppsetningen i stedet for adferden knyttet til innhentingen og luskingen i buskene. Men vi har foreløpig hverken sett siktelse eller henleggelse, så dette styrer politiet alene, sier John Christian Elden, Bertheussens advokat.

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og hans familie har de siste månedene vært utsatt for en rekke trusler og angrep.

Den første hendelsen, der noen tegnet et hakekors og skrev ordet «rasist» – både feil og korrekt stavet – på huset og bilen til Wara skjedde kort tid etter at Waras samboer Laila Anita Bertheussen skrev en kronikk der hun kom med skarp kritikk mot teaterforestillingen «Ways of seeing».

– Det skulle bare mangle. Dette skulle ha vært konklusjonen for mange måneder siden. Det er godt for mine klienter å slippe å ha dette hengende over seg lenger, sier Jon Wessel-Aas, som er kunstnernes advokat.

Glad kulturminister

Kulturminister Trine Skei Grande synes henleggelsen er gledelige nyheter.

– Dette er jeg veldig glad for. Det var en anmeldelse som forundret en del av oss, sier Skei Grande til VG.

Hun påpeker at hun ikke hadde fullt innsyn i siktelsen.

– Så vi var spente på om det var noe i den omverden ikke har kjent til. Nå som den er henlagt som intet straffbart forhold er det en veldig stor lettelse for kunsten, kulturen og ytringsfriheten i Norge, sier hun og legger til:

– Jeg håper at vi skal ha kunst og kultur som skaper debatt, provoserer og utfordrer. Det mener jeg er litt av poenget med kunsten. Jeg må innrømme at jeg synes det var leit at den siktelsen ble tatt ut på min vakt.