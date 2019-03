Etterforskningslederen: Slik var de første dramatiske dagene

Politiinspektør Tommy Brøske (49) har lest trusselbrevet til Tom Hagen og dannet seg et bilde av motparten. – Det var et lengre brev enn jeg hadde forventet, sier han.

Nå snakker etterforskningslederen om:

** De første dramatiske dagene

** Det personlige presset

** Frykten for at saken aldri blir løst

.