Slik driller Norwegian pilotene etter flyulykkene

– Norwegians piloter trener på situasjonen som man tror kan ha oppstått før Boeings nyeste flytype styrtet i fjor høst, sier flygesjef Tomas Hesthammer.

29. oktober styrtet et Boeing 737 MAX 8 fra flyselskapet Lion Air seks minutter etter at det tok av fra flyplassen i Jakarta, Indonesia. 189 mennesker døde.

Søndag styrtet samme flytype rett etter at et Ethiopian Airlines-fly tok av fra flyplassen i Etiopias hovedstad Addis Abeba. Alle de 157 om bord omkom, blant dem norske Karoline Aadland.

De amerikanske luftfartsmyndighetene, FAA, har varslet at de vil kreve endringer i datasystemene i den ulykkesrammede flytypen.

Endringene vil blant annet måtte gjøres i programvare som skal hindre at flyene steiler, og i manøvreringssystemene, og Boeing har varslet at de vil etterfølge kravene. FAA krever imidlertid ikke at flyene settes på bakken i denne omgang.

Derimot har den europeiske luftfartsmyndigheten (EASA) stengt luftrommet i Europa for flytypen. Flere land i Asia har gjort det samme, inkludert Kina. En rekke flyselskaper har satt sine fly på bakken, deriblant Norwegian.

LION AIR-ULYKKEN: DETTE ER TEORIEN Etter ulykken i Indonesia er en sentral teori at trim-systemet på 737–800 Max-modellen som skal motvirke at flyet steiler mens det flyr, muligens slo inn uten at flyet faktisk steilet. Prosedyren for å slå av denne funksjonen er annerledes på de nye MAX-modellene enn det var på øvrige 737-modellene. Denne nye prosedyren var ikke godt nok kommunisert av Boeing, og dette ble i november korrigert og understreket av Boeing og de amerikanske luftfartsmyndigheter. Luftfartstilsynet forsikret seg allerede i november i fjor om at Norwegian har gjennomført de tiltak og anbefalinger som ble iverksatt for denne flytypen etter ulykken i Indonesia og at Norwegian har informert sine piloter om hvordan de kan kjenne igjen en situasjon hvis den skulle oppstå, og hvordan de kan løse det. Det er ikke konkludert med at det var dette som forårsaket Lion Air-ulykken, og etterforskningen etter ulykken ventes å vare frem til sommeren. Vis mer vg-expand-down

– Etter Lion Air-ulykken innførte vi nye rutiner som innebærer at alle piloter skal forholde seg til en oppdatert sjekkliste. Alle våre piloter trener jevnlig på situasjoner der flyet befinner seg i en uønsket situasjon, sa flygesjef Thomas Hesthammer i Norwegian til VG mandag, dagen før selskapet bestemte seg for å sette sine fly på bakken.

Luftfartstilsynet opplyser til VG at årsaken til den nye ulykken med Ethiopian Airlines foreløpig ikke er kjent, og at man dermed ikke vet om det er noen sammenheng mellom årsakene til de to tragiske flyulykkene.

Mandag opplyste flyselskapet at begge de svarte boksene er funnet. Undersøkelsene av boksene kan gi svar på hva som forårsaket ulykken.

Dialog med myndighetene

Seks av Norwegians 18 fly av typen Boeing 737 MAX 8 er ifølge Luftfartstilsynet registrert i Norge. Luftfartsdirektør Lars Kobberstad sier til VG at tilsynsmyndighetene har en tett og god dialog med selskapet.

– Rett etter ulykken med Lion Air i november i fjor, forsikret vi oss om at Norwegian har gjennomført de tiltak og anbefalinger som ble iverksatt den gangen for denne flytypen. Vi har forsikret oss om at Norwegian har informert sine piloter om hvordan de kan kjenne igjen en situasjon hvis den skulle oppstå, og hvordan de kan løse det, sier Kobberstad.

– Spekuleres for mye

Det er fortsatt ikke konkludert med hva som forårsaket ulykken i Jakarta i fjor. Men få dager etter at 737 MAX 8-flyet styrtet i grunt hav, sendte produsenten Boeing ut et hastedirektiv til alle selskapene som flyr maskinen, blant dem Norwegian. Foreløpige undersøkelser tydet da på at en sensor hadde tekniske feil, skrev Teknisk Ukeblad.

– Pilotene har mistet kontrollen på flyet. Vi vet ikke hva de har prøvd å gjøre for å rette det opp. Flyprodusenten Boeing har instruert oss om hvordan vi skal forholde oss hvis vi får en såkalt upålitelig hastighet. Dette trener våre flygere på. Det er trygt å fly dette flyet, sa Hesthammer mandag.

Når selskapet likevel satte sine fly på bakken tirsdag forklarte samme Hesthammer i en pressemelding at de gjør dette etter anbefalinger fra EASA.

– Når luftfartsmyndighetene gir råd om dette følger vi naturligvis deres anbefaling, sier flygesjefen.

Han liker ikke at det spekuleres heftig om årsakene til de to styrtene med den nyeste flytypen til verdens største flyprodusent, amerikanske Boeing med hovedsete i Seattle.

– Norwegian har fått mange spørsmål, og jeg synes mange spekulerer på for tynt grunnlag og er for skråsikre. Det er ikke kommet noen endelig rapport etter ulykken i Indonesia. Flytypen Boeing 737 MAX 8 er et trygt fly. Det er en videreutvikling av Boeing 737 NG 800 som er et av verdens mest brukte fly. Pilotene på NG 800 kan fly MAX 8 med et lite ekstra teorikurs. Det er veldig likt, sier Hesthammer.

Flytypen er godkjent og sertifisert av amerikanske flymyndigheter, Federal Aviation Agency (FAA) og av tilsvarende myndigheter i Europa (EASA).