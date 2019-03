SPERRER VEIEN: Et vogntog står på tvers og sperrer delvis veien i begge rettinger nord for Asko i Vestby etter å ha sklidd på veien. Foto: Utrykningsnytt

Glatte veier fører til flere ulykker på E6

Et plutselig snøfall har skapt trøbbel for bilister i Østfold.

Politiet opplyser at de har mottatt flere meldinger om biler som har sklidd på veien på E6 mellom Sarpsborg og Halden . Så langt er det ikke meldt om personskader.

– Det er snakk om et titalls meldinger på strekningen. Den siste nå er at en semitrailer har sklidd av veien nord for Asko i Vestby , sier operasjonsleder Terje Nordang i Øst politidistrikt.

110-sentralen melder at flere biler er involvert i en ulykke ved Vestby, og at E6 er stengt i begge retninger.

Entreprenører fra Statens vegvesen er nå ute og salter flere stedet.

– Det er spesielt glatt både i Østfold og Follo. Det kom det plutselig snø som polerer veiene, sier trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen region øst melder om svært glatte føre på E6.