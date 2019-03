INTET SVAR: Sp-topper har vært ute og etterlyst at Sp må snakke mer om klimasaker og få en tydeligere klimaprofil. Spørsmålet om han vil ta selvkritikk for dette, vil ikke Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum svare på mellom slurkene med melk på Kaffistova. Foto: Frode Hansen / VG

Sp-lederen avviser internt forslag om norsk oljestopp

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum avviser forslaget fra tidligere Sp-leder Åslaug Haga om å sette en sluttdato for Norges oljeproduksjon. Han mener sjansen for å bomme er helt enorm.

– Tror du de som leser dette kan huske en eneste klimasak du har frontet?

– En god del gjør garantert det, svarer Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum skråsikkert.

Eliter, distrikter, politireformens feil, kutt i drivstoffavgiftene, folk må få kjøre bensin- og dieselbil hvis de vil – Sp-lederen har vært en tydelig stemme i distriktsdebatten denne vinteren. Men hva med klima?

På helgens landsmøte i Senterpartiet blir partiets klimaprofil en av de store debattene, eller rettere sagt mangelen på en. Flere senterparti-topper har i år vært ute og etterlyst en tydeligere klimaprofil. Vårt Land har omtalt det som et klimaopprør.

Men Sp-lederen er «redd for alt dette profilpratet». Og avviser klimaforslaget om å sette en sluttdato for oljenæringen.

KLIMA-SKVIS: Klima er den enkeltsaken det har kommet inn flest forslag på til Sps landsmøte i helgen. Foto: Frode Hansen / VG

Avviser en sluttdato

Tidligere oljeminister og Sp-leder Åslaug Haga var allerede i februar ute i Aftenposten ute og lanserte at Norge burde sette en dato for når vi skal slutte med olje. Slik som Tyskland nylig har satt en dato for når landet skal slutte med kull.

Etter litt om og men erklærer Trygve Slagsvold Vedum at han er uenig med den tidligere Sp-lederen.

– Bør Sp utrede en sluttdato for oljeproduksjonen? Ja eller nei?

– Jeg mener at vi har et veldig godt program når det gjelder olje. Det er at vi på sikt ønsker å fase ut fossile energikilder. En sluttdato blir ofte en symboldebatt, med hvilken dato det skal være. Vi må prøve å omstille norsk økonomi så vi blir uavhengig av fossile energikilder, svarer Vedum.

– Da er du egentlig på nei til en konkret dato?

– Det blir helt teoretisk, svarer Sp-lederen.

– Du vil ikke tidfeste en utfasingstid?

– Nei. Vi kunne sagt at i 2025 vil investeringene på norsk olje- og gass-sektor gå veldig ned. Det vet vi jo. Men å velge en dato ... da er sannsynligheten for å bomme helt enorm, svarer Slagsvold Vedum.

Tror folk allerede ser at «Sp er best»

Før landsmøtet har tidligere oljeminister og nestleder Ola Borten Moe laget en utredning om norsk verdiskapning som partiet skulle vedta på landsmøtet. Sentralstyret gikk imidlertid inn i forrige uke og strøk flere av hans formuleringer om oljen.

Denne måtte blant annet ryke:

«Det hevdes med jevne mellomrom at Norge bør slutte å produsere olje og gass av hensyn til klimaet. Dette er en feilslutning».

I stedet kom følgende setning inn: «Senterpartiet vil jobbe for at

bruken av fossile energikilder etter hvert fases ut». Lørdag skal partiet ta debatten på Hamar, på landsmøtet.

– Lever du greit med at dere ikke blir oppfattet som noe klimaparti?

– Jeg tror blant folk flest så er det mange folk som ser at denne jordnære klimaprofilen vår er den beste, svarer Trygve Slagsvold Vedum.

– Redd for alt dette profilpratet

– Er det et problem for deg at Sp ikke blir oppfattet som et klimaparti?

– Vi mener vi har de aller beste løsningene på det. Men vi har ikke den utrolige viljen til at vi skal gjennomføre avgifts- og pendlerfradrag og den typen grep som rammer vanlige folk, svarer Sp-lederen.

– Kritikken går ikke på at dere ikke har en klimapolitikk, men det handler om profilen?

– Jeg er redd for alt dette profilpratet. For det er substansen i politikken som er viktig. Det kan være det ene oppslaget eller den ene TV-debatten. Politikk handler ikke om profil, det handler om saker, svarer Slagsvold Vedum.