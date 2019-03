HELT: Politihunden Dolk skal ha mye av æren for at politiet fant gjerningspersonen på gården i Gjerdrum. Dypt nedgravd i møkk fant Dolk den mistenkte. Foto: Politiet

Dolk (3) gravde frem cyanid-siktet i møkkakjelleren

En dramatisk politijakt endte med at politiet fredag fant den savnende cyanidbeholderen på en gård på Romerike. I sentrum av begivenhetene var politihunden Dolk.

Publisert: 03.03.19 12:11 Oppdatert: 03.03.19 12:24







Dolk (3) var én av to hundepatruljer som ble tilkalt da politiet i Øst jaget de siktede i cyanid-saken, og var sentral da gjerningspersonen som gjemte seg i møkkakjelleren ble tatt.

– De to hundene får hvert sitt spor da de ankommer stedet, og begge spor leder til samme bygg. Det var Dolk som fant mannen nedgravd i møkka, forteller seksjonsleder i politiets hunde- og ryttertjeneste, Tor Paulsen, til VG.

– Dolk begynte å grave han frem, faktisk. Han var godt nedgravd, og ville ikke blitt funnet uten hunden, understreker Paulsen.

Like etter fikk den andre politihunden ferten av gjerningsmann nummer to i samme bygg, som ble pågrepet av tjenestemenn fra Øst politidistrikt.

Bet siktede

Det var under en tilfeldig rutinesjekk på E6 fredag kveld at de to siktede valgte å kjøre fra politiet, og gjemme seg på en gård i Kjærstad i Gjerdrum. Tips fra publikum ledet politiet til gården, der bilen deres ble funnet parkert. Hundesøk førte til at de to mennene raskt ble pågrepet.

På en pressekonferanse lørdag opplyste politiet at gjerningspersonen slo etter Dolk, som deretter bet mannen. Etter pågripelsen fikk den siktede helsehjelp og ble sendt til behandling på sykehus.

Politihunden kom fra det hele uten skader.

– Han er uskadet, og det virker som om han også har kommet fra det med psyken i behold, sier Paulsen.

Han vil berømme forhåndsarbeidet til Øst politidistrikt.

– Det gjør jobben til hundeførerne mye enklere når politiet har sørget for å dekke opp området rundt, slik at gjerningspersonene ser seg nødt til å gjemme seg, sier han.

Et angrep på en politihund er å regne som vold mot offentlig tjenestemann, og det kan få følger for siktede. Det avhenger imidlertid av hva hundeføreren velger å gjøre, påpeker Paulsen.

FERSK: Dolk er en ny politihund uten mange oppdrag bak seg, men løste situasjonen i Gjerdrum forbilledlig, ifølge hundetrener og sjef i politiets hundetjeneste, Tor Paulsen. Foto: Politiet

Rett reaksjon

At politihunder blir angrepet ute på oppdrag skjer jevnlig, men ikke ofte, ifølge Paulsen.

– Reaksjonen i dette tilfellet er helt i tråd med sertifiseringen. Vi trener på at hunden skal tåle denne belastningen, og at den skal forsvare seg hvis den blir angrepet, ikke før, sier han.

Dolk, en treåring av rasen Malinois, er relativt fersk og uerfaren i jobben. De fleste politihunder starter treningen fra de er valper, men settes ikke i tjeneste før de er tidligst to år.

– Hunden er uerfaren, men hundeføreren er erfaren. Dolk ble godkjent som politihund høsten 2018, og har ikke hatt så mange oppdrag, sier Paulsen.