«RIKSKJENDIS»: – Du har blitt rikskjendis, sier mor Liv Melgård til sønnen Magnus Holøyen (25). De er lettet over at saken de har kjempet er tatt på alvor både kommunalt og nasjonalt. Foto: Krister Sørbø / VG

Magnus og moren lettet over Tolga-utvikling

INNENRIKS 2018-10-23T13:43:10Z

TOLGA (VG) – Da han ble kvitt vergen, kunne jeg senke skuldrene, da behøvde jeg ikke være redd for ham lenger, sier Liv Melgård, moren til de tre brødrene i Tolga-saken.

På plenen ved inngangspartiet står en traktor parkert, og inntil garasjen ligger en haug med arbeidsklær sammenkrøllet. En gruppe hunder uler noen hundre meter unna, og to ekorn piler over plenen og forsvinner opp i et tre.

VG venter utenfor huset til Magnus Holøyen (25) mens han vasker opp og setter på kaffetrakteren.

– Jeg hadde glemt at dere kom på besøk i dag, sa han og smilte lurt da han lukket døren bak seg.

Mye har skjedd i 25-åringens liv på kort tid. VGs avsløring om feilaktig registrering av han og brødrene som psykisk utviklingshemmede har skapt reaksjoner over hele landet.

«Kan fylle diesel når jeg vil»

Saken har ført til at brødrene har fått en uforbeholden unnskyldning av både statsminister Erna Solberg og Tolga-ordfører Ragnhild Aashaug , samt at regjeringen iverksetter full gransking.

– Når jeg kommer inn på butikken, spør folk hvordan det går med kjendisen, sier Holøyen.

VG har sluppet inn i varmen.

Det er under en måned siden han fikk beskjed om at Fylkesmannen i Hedmark har opphevet det ufrivillige vergemålet hans. Å bli satt under vergemål betyr at man mister styringen over eget liv og egen økonomi. Nå sier 25-åringen at han er «fri».

– Jeg kan fylle diesel når jeg vil, kjøpe meg mat når jeg vil, betale regninger selv, sier han til VG.

Brødrene Arvid og Lars Peder fikk opphevet sitt vergemål i henholdsvis februar og juni.

«Tolga med træl»

Mandag var det to viktige møter i Tolga kommune. Dagen startet med et ekstraordinært møte i kontrollutvalget, der det ble stilt tre spørsmål til rådmann Siv Stuedal Sjøvold.

– Vi sier at vi er «Tolga – kommune med tæl». Nå oppleves det som vi er «Tolga – kommune med træl», sa utvalgsleder Marit Gilleberg til VG.

Med «træl» mener hun at den siste tiden har vært vanskelig. Nå er lederen klar for en intern opprydning.

VG har skrevet at Tolga kommune doblet antall registrerte psykisk utviklingshemmede fra 2013 til 2014. Fra fem til ti personer.

«Av de personer som omtales i VG viser opplysninger fra revisor at ingen av brødrene er en del av den påpekte økningen fra 5–10 i 2014», skriver kontrollutvalget i sitt vedtak fra møtet.

Bestiller uavhengig undersøkelse

Mandag kveld vedtok et enstemmig kommunestyre at det skal bestilles en såkalt forvaltningsrevisjon. Det vil si en uavhengig undersøkelse som skal gi lokalpolitikerne informasjon om iverksetting og effekt av offentlige tiltak.

Ordfører Ragnhild Aashaug (Sp) sier det er særlig viktig å avdekke om det er gjort kritikkverdige saksbehandlingsfeil i kommunen, og det er vedtatt at forvaltningsrevisjonen skal se nærmere på saksbehandlingen i perioden 2013–2018.

– Det som er viktig for meg å presisere, er at dette ikke handler om å finne en syndebukk. Dette handler om hvordan vi kan få best mulig rutiner på dette feltet og sikre brukergruppen en riktig saksbehandling, sier ordføreren.

Det er kontrollutvalget i Tolga som nå får i oppdrag å lage et forslag til hvordan dette skal gjennomføres og hva det skal koste, som igjen skal stemmes over i kommunestyret.

– Vi har hele nasjonens blikk på oss, så det vi finner frem til, tror jeg har stor betydning også for andre kommuner. Vi er opptatt av at vi er vårt ansvar bevisst, og vi skal rydde opp, sier Aashaug.

Invitert på Danmarks-tur

– Du trenger vel ikke fat, vel, det er jo bare kjeks.

Holøyen erter moren sin, Liv Melgård, som varter opp gjestene mens hun snakker om juleforberedelsene. Nå må hun snart vite når sønnen skal i fjøset på julaften, så hun vet når hun skal sette på potetene. Det blir kanskje ikke middag før halv åtte.

På bordet står blomster fra fremmede som har lest om familien i mediene.

– Det har kommet mange telefoner. De sier at de tenker på oss og synes det er flott at VG har tatt saken, og at det er viktig at dette kommer frem. Vi vet at vi er ikke alene, sier hun til VG.

– Også er det noen som har invitert oss til Danmark, til et feriehus. Det må vi prøve å bli med på, sier hun og pirker sønnen i siden.

– Og torsketunge-middag og feriedager i Nord-Norge, fortsetter hun.

Uforbeholden unnskyldning

For litt over en uke siden satt ordfører og varaordfører rundt det samme bordet, i huset der Melgård bor sammen med sønnen Arvid. Under besøket ga ordfører Aashaug familien en uforbeholden unnskyldning.

– Hun hørte på meg, sier Melgård.

– Unnskyldningen burde vel kommet før, men det var greit når den kom, sier hun.

Det er en lettet mor som forteller om hvordan det var å få opphevet vergemålet for sin tredje sønn tidligere i oktober.

– Da han ble kvitt vergen, kunne jeg senke skuldrene, da behøvde jeg ikke være redd for ham lenger. Jeg har nok brukt en uke på å klare å få litt mer overskudd. Alt overskuddet var borte, alt dreide seg om dette, sier hun.

Nå ønsker familien å se fremover. Men først vil moren ha svar på ett sentralt spørsmål:

– Er diagnosene opphevet? De står jo fortsatt oppført som psykisk utviklingshemmede, så vidt jeg vet, sier hun.

Hun blar gjennom en tykk perm med en plastlomme per dokument i saken, mens hun forsøker å finne et brev hun ikke har fått svar på ennå.

– Jeg gleder meg til å pensjonere denne permen.