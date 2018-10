ETTERLYST AV INTERPOL: Drapssiktede Makaveli Lindén er nå etterlyst verden over av Interpol, som mandag gikk ut med dette bildet. Foto: Interpol

Drapssiktede Makaveli Lindén (20) etterlyses av Interpol

20-åringen som er siktet for drapet på Heikki Bjørklund Paltto (24), er nå av Interpol etterlyst offentlig i over 190 land.

Publisert: 22.10.18 16:19 Oppdatert: 22.10.18 16:54

Mandag forrige uke ble 24 år gamle Heikki Bjørklund Paltto (24) funnet knivdrept i sitt eget hjem på Majorstuen.

Mandag ettermiddag gikk Interpol ut med nye bilder av den siktede og etterlyste ham offentlig. I en pressemelding tidligere på dagen opplyste politiet at 20-åringen ikke befinner seg hverken i Norge eller hjemlandet Sverige .

– Vi samarbeider med andre lands politimyndigheter og har fortsatt tett samarbeid med Sverige. Vi jobber ut ifra at han ikke befinner seg hverken i Norge eller Sverige, men mer konkret enn dette er vi ikke nå av polititaktiske grunner, sier politiinspektør Grete Metlid i pressemeldingen.

20-åringen het tidligere Christian Bo Lindén, men har byttet fornavn til Makaveli. Hos Interpol er han etterlyst med fornavnet Christian. Ifølge etterlysningen er han 184 centimeter høy.

Han ble så sent som i august løslatt etter å ha sonet en dom for å ha truet og ranet et kollektiv i Uppsala.

Han er straffedømt en rekke ganger for tyverier, ran, trusler, vold og brudd på narkotikalovgivningen.

VG har vært i kontakt med folk som tidligere har møtt Lindén under soning. Den nå drapssiktede mannen beskrives som en person som folk var redde for, og som tok en lederstilling.