Keshvari har levert inn liste over feil til Stortinget

Mazyar Keshvari (Frp) har lagt alle kortene på bordet og overlevert en liste over falske reiseregninger, samt summen av dem, til Stortinget, opplyser hans advokat.

Advokat Arve Lønnum har påtatt seg oppdraget med å hjelpe Frp-profilen Mazyar Keshvari med å legge kortene på bordet i saken med de falske reiseregningene som Aftenposten har avslørt . De håper det er mulig å utarbeide en avtale med Stortinget for tilbakebetaling av midlene.

Keshvari og Lønnum har levert inn en liste over regninger som er feil til Stortinget. Advokaten har ikke oppgitt totalsummen til VG.

– Vi har levert inn en komplett liste. Det er ikke mer å legge til. Alt er oppgitt, sier Lønnum til VG, og legger til:

– Jeg syns betegnelsen «alle kortene på bordet» er svært beskrivende, for det er faktisk det han har gjort. Vi har gjennomgått alle hans reiseregninger og sortert ut de som ikke er ok. Det er lite trolig at det er ytterligere feil, men det vil nok Stortinget sjekke og dobbelsjekke.

Anmeldt

Aftenposten skriver at Keshvari har utbetalt reiseregninger for 290.000 kroner der det ikke er levert inn dokumentasjon på at reisene faktisk har funnet sted. Dessuten skriver avisen at han har levert inn reiseregninger på 36.000 kroner for reiser der det kan dokumenteres at han har vært i Oslo. I tillegg er det levert inn krav på 116.000 kroner hvor lokale Frp-ledere eller andre kilder bestrider at han har vært på besøk.

– Ligner tallet dere har summert opp på Aftenpostens tall?

– Vi har ikke gjort noe forsøk på å imøtegå Aftenposten tall, fordi han ville legge frem det som er rett helt uavhengig av hva aftenposten måtte ha funnet, sier Lønnum.

Torsdag leverte Stortingets administrasjon en anmeldelse vedrørende mulig misbruk av Stortingets ordning for reisegodtgjørelse.

På spørsmål om hvordan de stiller seg til anmeldelsen, sier Lønnum:

– Den faktiske økonomiske siden er helt oppklart fra Keshvaris side. Politiets bistand til å oppklare fakta er helt unødvendig. Keshvari har selv lagt fram alle fakta, og Stortinget vil snart kunne bekrefte at det ikke er noen grunn til å tro at det er feil av betydning igjen.

Vurderer etterforskning

Rune Skjold, leder for Oslo-politiets seksjon for økonomi- og spesialetterforskning, bekrefter overfor VG at de har mottatt anmeldelsen fra Stortinget.

– Når Stortinget får samlet bilagene sine og det de har av bevis, får vi en vurdering av om det er et straffbart forhold her, sier Skjold.

Deretter vil politiet vurdere om de åpner en etterforskning av saken.

Fredag morgen opplyser Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi at partiet ikke har tatt stilling til om Kesvhari skal ekskluderes fra partiet.

– Det som har vært viktig for oss, er å bidra til å rydde opp i det økonomiske. Og Keshvari er sykmeldt. Vi tar det i tur og orden. Det er ikke den diskusjonen som har vært høyest prioritert nå, sier Limi til VG.

VG har tatt en ringerunde til alle partiene på Stortinget. Ingen av de andre partiene kjenner til lignende saker i eget parti.