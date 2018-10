DØDE: En mann døde på akuttmottaket på Haukeland universitetssjukehus mandag. Foto: Tor Erik H. Mathiesen

Politiet gransker dødsfall på akuttmottaket på Haukeland

En mann i 40-årene døde uventet på akuttmottaket på Haukeland universitetssjukehus mandag kveld.

– Vi hadde et uventet dødsfall på mottaksklinikken mandag kveld og har rutinemessig varslet politiet og Helsetilsynet, sier klinikkdirektør Anne Taule til Bergens Tidende .

Etter det Bergens Tidende kjenner til, skal mannen ha kommet inn til akuttmottaket på Haukeland universitetssjukehus med hjerteproblemer.

Til VG sier politiet at de etterforsker saken.

– Vi fikk vite som saken om mandags kveld, da vi fikk opplyst at en det var en mann som døde på akuttmottaket. I den forbindelse gjør vi noen undersøkelser for å finne ut hva som har skjedd, og om det eventuelt kan være snakk om et straffbart forhold eller ikke. Vi har begjært obduksjon og Helsetilsynet er varslet, sier politiadvokat Cathrine Krohn.

Lagt inn på rom alene

Det skal ha blitt tatt EKG av mannen før han ble lagt på et rom alene. Elektrokardiogram (EKG) gir legene viktig informasjon om hjertets tilstand og kan blant annet avsløre hjerteinfarkt. Han skal ha blitt liggende mens andre pasienter fikk behandling. En stund etterpå ble han funnet død.

– Vi ønsker å få oversikt over hva som har skjedd fra pasienten kom inn på akuttmottaket til han funnet død. Det er for tidlig å konkludere da det fremdeles gjenstår ytterligere undersøkelser, sier Krohn til VG.

Varsler grundig gjennomgang

Klinikkdirektør Taule sier de vil gå grundig gjennom hendelsen for å se om noe kunne vært gjort annerledes.

Fylkeslege Helga Arianson sier at de er kjent med saken og at politiet er koblet inn.

– Politiet har førsterett på slike saker, og det betyr at vi foreløpig holder oss i ro, sier hun.