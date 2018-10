SKULLE RIVES: Deler av bygget raste sammen under arbeider på stedet. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Deler av bygg raste i Kristiansand

INNENRIKS 2018-10-11T09:19:33Z

En kvinne havnet i ruinene og er nå sendt til sykehus med ukjent skadeomfang.

Publisert: 11.10.18 11:19 Oppdatert: 11.10.18 13:01

Det bekrefter politiet, som like etter klokken 11 rykket ut til Tollbodgata i Kristiansand sentrum. David Nygaard sier til Fædrelandsvennen at kvinnen ble reddet ut av ruinene på stedet.

– Vi så en arm og et hode i ruinhaugen, sier han.

Har du bilder eller video? Tips VG her!

Politiet melder at det er altfor tidlig å si noe om årsaken, men bekrefter at ingen personer er savnet. Kvinnen falt da gulvet raste under ut henne i forbindelse med arbeid som pågikk på nabotomten.

– Hun ble med ned og landet i ruinhaugen. Situasjonen er uavklart for henne, men hun var oppegående og ble kjørt til akuttmottaket, sier innsatsleder Vigleik Fidje i Agder politidistrikt til NTB.

– Hendelsen skjedde i forbindelse med et at det har vært utført gjenoppbygging av et hus. Deler nabobygget til der arbeidet ble utført, raste ut. Foreløpig kan vi ikke si noe om årsak, sier daglig leder for entreprenøren Bico, Øystein Glad.

Han var ikke på stedet selv da hendelsen fant sted.

– Jeg står nå med de ansatte som var på området da bygget raste. Det går etter forholdene bra med dem, sier Glad.