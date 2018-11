FRI, MEN: Romersk-katolske Asia Bibi fra Punjab i Pakistan er løslatt etter ni år i fengsel og frikjent for blasfemi. Det har utløst voldelige opptøyer blant muslimer i Pakistan. Foto: AP

Wara vil ikke si om regjeringen vil tilby Asian Bibi asyl

INNENRIKS 2018-11-08T15:33:48Z

Justisminister Tor Mikkel Wara vil ikke si om regjeringen er positiv til eller jobber for at den forfulgte pakistanske kvinnen, Asia Bibi, skal få opphold i Norge.

Publisert: 08.11.18 16:33 Oppdatert: 08.11.18 18:28

Wara ble onsdag utfordret av sin partikollega Sylvi Listhaug og Venstres Abid Raja. Han ville ikke kommentere saken da, men lovet å komme tilbake med et svar.

Det gjorde han overfor VG torsdag ettermiddag, men han kommer ikke med et klart svar.

– Av hensyn til sikkerheten til den det gjelder kan Justis- og beredskapsdepartementet hverken foregripe eller kommentere om noen har søkt eller blitt tilbudt asyl i Norge, skriver han i en mail til VG.

Listhaug og Raja krevde at regjeringen tar initiativ som gjør at forfulgte Asia Bibi og hennes familie i Pakistan kan få asyl og opphold i Norge, hvis de ønsker det.

Onsdag ble det kjent at fembarnsmoren Asia Bibi, som nylig ble frikjent for å ha krenket profeten Muhammed av Pakistans høyesterett , fikk forlate landet etter ni år i fengsel.

Flere vil åpne døren

Det har vært forvirring om hvor hun er, men pakistanske myndigheter har gått ut og sagt at hun er på hemmelig sted i Pakistan.

Norge er ikke de eneste som ønsker å stille opp for den kristne kvinnen. EU åpner døren for henne , det har også USA og flere europeiske land.

VG har tidligere skrevet at Asia Bibi var en ordinær, ukjent kvinne inntil en episode i juni 2009, som skulle forandre hennes liv. Hun var en fattig, romersk-katolsk kvinne med dalitt-bakgrunn; de «urene» og «kasteløse» i det indiske kastesystemet, som fortsatt står sterkt i Pakistan, 71 år etter separasjonen.

Det startet med en kopp vann

Bibi jobbet som gårdsarbeider i Sheikhupura i Punjab, og høstet falsa-bær sammen med muslimske kvinnelige kolleger. Den skjebnesvangre junidagen var Bibi i ferd med å drikke vann fra en brønn, da hun ble konfrontert av en nabokvinne – som Bibis familie skal ha vært i en strid med over tilgang til jord.

Nabokvinnen skal ha kalt Bibi en «uren kristen», og nektet henne å drikke av samme vannkilde som muslimene. Bibi skal ha svart at Jesus døde på korset for henne, og spurt muslimene om hva deres profet hadde gjort for menneskeheten. Deretter skal flere kvinner ha gått til angrep på Bibi.

Hun ble dømt for blasfemi og sonet fengsel i ni år, før Høyesterett opphevet dommen og hun dernest ble løslatt.

To drept

Det har skapt voldsomme reaksjoner blant muslimer i Pakistan. Islamister tok til gatene over hele Pakistan med krav om at Bibi skulle henges.

Bibi-saken har allerede kostet to liv: Punjab-guvernør Salmaan Taseer ble drept i januar 2011 av sin egen livvakt, og den kristne minoritetsministeren Shahbaz Bhatti ble skutt og drept to måneder etterpå. Begge hadde støtte Bibi og gått imot Pakistans strenge blasfemilov.