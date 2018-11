KrF vil inn i Solberg-regjeringen: Fremmer raskt abort-krav

GARDERMOEN (VG) KrF har nå bestemt at de skal inn i Solberg-regjeringen, og øverst på kravlisten står trolig endringer i dagens abortlov. Men først må de sette seg ned med Høyre, Frp og Venstre og bli enige om et statsbudsjett.

Ifølge VGs opplysninger er statsminister Erna Solberg (H) innstilt på å gi KrF-forhandlerne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad raust med tid før de setter seg ned og forhandler en ny plattform:

«Det vil eventuelt ikke være en regjering som forhandler med KrF, men fire partier – Høyre, Frp, Venstre og KrF – som forhandler», sa Solberg til VG 18.oktober.

Statsbudsjettet som finansminister Siv Jensen la fram tidligere i oktober, må være klart til vedtak i Stortinget siste uken i november., og det vil ha første prioritet i den borgerlige familien.

Venter på statsbudsjettet

– Hvis KrF velger oss, regner jeg med at vi må komme i gang med forhandlinger raskest mulig etter helgen, sier Henrik Asheim (H), leder i Stortingets finanskomite, til VG.

– En løsning kan være at vi raskt tar et møte hvor KrF overleverer oss sitt alternative budsjettopplegg, slik at departementene kommer i gang med å regne på KrFs krav, legger han til.

Ut fra KrFs første reaksjoner på statsbudsjettet, er det god grunn til å regne med at KrF vil ha en økning i barnetrygden allerede neste år. og at det vil være et av de aller viktigste kravene. Men her vil de få motbør, spesielt fra Frp, som absolutt ikke ønsker å finansiere økt barnetrygd med høyere skatter.

Forsoningsturné

Men aller først skal hele KrF-ledelsen, også den avtroppende lederen Knut Arild Hareide, ut på en forsoningsturne for å hindre at KrF bryter sammen og deles i to etter at et knapt flertall vedtok sitt veivalg fredag ettermiddag.

Ifølge kilder som kjenner ledelsens vurderinger. vil ledelsen sette opp noen få møter i fylkeslag hvor debatten har vært spesielt hard og uforsonlig, trolig lag som Agder, Rogaland og Hordaland.

Kjell Ingolf Ropstad sa til VG tidligere fredag at han vil raskt i gang med regjeringsforhandlinger:

– Hvis blå side skulle vinne, er jeg innstilt på at vi bør begynne sonderingene ganske raskt. Hvis landsmøtet vil inn i regjering, synes jeg ikke en skal vente så lenge; vi bør utnytte momentet som er der, sa Ropstad.

Men allerede på første møte med de tre regjeringspartiene, vil Ropstad minne Erna Solberg på det hun sa til VG 18.oktober, om at hun er villig til å forhandle endringer i abortloven, dersom KrF ønsker plass i hennes regjering.

– Vi har en god forhandlingsposisjon om vi går til Erna Solberg. Hvis vi går inn i Solberg-regjeringen vil vi trekke politikken mot sentrum, sa Ropstad i sin landsmøtetale.