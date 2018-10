KrF reagerer på manglende familiesatsing

Statsbudsjettet får ikke flertall uten KrF. KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad umiddelbare reaksjon er at satsingen på barnefamilier er for dårlig.

KrF er avgjørende for at statsbudsjettet som legges frem i dag skal få flertall. Etter å ha lest gjennom deler av det, kan KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad si at de ikke er fornøyd med vilkårene for barnefamilier.

– Det er klart det er noen saker som vi er fornøyde med her. Bistandsprosenter er viktig, selv om vi er spent på innretningen der. Jeg ser det er en satsing på barnefattigdom i Norge, men der ønsker vi enda mer kraftige tiltak, sier Ropstad til VG.

– De sier de følger opp lærernormen og legger inn litt midler, men det punktet må vi se an før jeg kan gi noen konklusjoner, sier KrF-nestlederen.

Ropstad argumenterer for at KrF skal gå inn i regjering med Høyre, Venstre og Frp . KrF-leder Knut Arild Hareide vil imidlertid inn i regjering med Sp og Ap .

Gjør de som Hareide vil, må KrF velte Solberg-regjeringen . Og da har budsjettet Erna Solberg legger frem i dag lite å si.

– Vi kommer til å ønske oss enda bedre vilkår for barnefamiliene. Barnetrygden er et viktig tiltak vi vil løfte inn i forhandlingene, sier Ropstad.

Han sier de også er negative til at regjeringen viderefører momsfritak på netthandel opptil 350 kroner.

– Vi ser også et det er en nedgang på arbeidsmarkedstiltak, som kobles opp mot at ledigheten har gått kraftig det. Det å inkludere flere i arbeidslivet vil være viktig for KrF. Så her må vi se på om nivået er riktig og om vi trenger å forhandle inn en bedre løsning her, sier Ropstad til VG.

Vanskelig situasjon i år

– Det beste med dette budsjettet er at det kanskje ikke blir gjennomført, er reaksjonen fra SVs Kari Elisabeth Kaski.

Regjeringen erkjenner at KrFs uavklarte veivalg gjør budsjettforhandlingene vanskelige.

Siv Jensen understreker mandag formiddag at regjeringens budsjettet er tilpasset KrFs ønsker.

– Vi må huske at vi har samarbeidet i fem år, og KrF har påvirket budsjettet i alle disse årene. Mye av dette ligger også med i budsjettet for 2019, blant annet lærerreformen, sier finansminister Siv Jensen.

– Det er en utrolig brokete vei for regjeringen, sier professor emeritus ved UiO, Trond Nordby.

Statsministeren sier at budsjettet var ferdig lenge før KrF startet diskusjonen om retningsvalget.

– Hvor viktig er det å få med KrF på dette budsjettet?

– Vi vil ha budsjettet gjennom, så da er det jo viktig å få med KrF, svarer Erna Solberg.