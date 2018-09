ÅSTEDET: Krimteknikere var onsdag kveld på plass i den aktuelle leiligheten. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Oppsal-drapet: Siktede hevder det var en ulykke

Mannen i 50-årene er siktet for drapet på en kvinne i en leilighet i Oslo onsdag kveld.

Publisert: 27.09.18 16:19 Oppdatert: 27.09.18 18:20

Siktedes forsvarer Unni Fries sier til VG at mannen ikke erkjenner straffskyld for forsettlig drap etter at en kvinne i slutten av 40-årene ble funnet skutt i en leilighet på Oppsal i Oslo onsdag kveld .

– Han har erkjent at de kun var de to som var i leiligheten, og beskriver det som har skjedd som en ulykke. Han er siktet for forsettlig drap, men erkjenner ikke straffskyld. Det er forsettet det går på, sier hun.

Mannen har samtykket til varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll. TV 2 siterer hans forsvarer på at han hevder at våpenet gikk av ved et uhell.

– Han har gitt en grundig forklaring, og har samtykket til fengsling. Han har forståelse for at politiet må etterforske bakgrunnen og omstendighetene rundt ulykken, sier hun til VG.

Forsvareren vil ikke gå ut med ytterligere detaljer om hendelsen på nåværende tidspunkt. Påtalemyndighetene har bekreftet at de har beslaglagt et våpen, og bekrefter også at det ikke var noen andre til stede i leiligheten da kvinne døde.

– Mannen er siktet for drap. Han tar det tungt, sier leder Anne Alræk Solem ved seksjonen for alvorlige voldssaker til kanalen.