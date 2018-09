Carina Elisabeth Carlsen har tidligere skrevet debattinnlegg for VG om kroppspress. Foto: Ingunn Saltbones / VG

Fikk pris: Carina er årets mest skamløse

INNENRIKS 2018-09-04T15:54:19Z

Kroppspositivist, burlesque-danser og samfunnsdebattant Carina Elisabeth Carlsen er vinneren av årets Skamløspris.

Publisert: 04.09.18 17:54

Prisen ble delt ut av den ideelle stiftelsen Sex og samfunn på Riksscenen i Oslo tirsdag ettermiddag. Sex og samfunn ønsker å fjerne skam rundt temaer knyttet til seksualitet ved å berømme enkeltpersoner, organisasjoner eller grupper som jobber for å løfte temaet og fjerne skam.

Carlsen har tidligere skrevet debattinnlegg for VG om kroppspositivisme.

« Vi lever i et samfunn hvor det er verre å være tykk enn å være slem », skriver hun.

Carina Elisabeth Carlsen jobber for at alle skal bli akseptert for den den de er og ønsker å bryte ned vrangforestillinger og utfordre forutinntatt holdninger, nettopp for at mennesker som ikke passer inn i vedtatt samfunnsnormer skal slippe å føle skam.

– Det er en enorm anerkjennelse som betyr veldig mye. Ikke minst det å bli anerkjent av fagfolk også, sier den lykkelige vinneren til VG.

VG+: Kvinner forteller: Derfor elsker vi kroppene våre

Hun har jobbet spesielt mye med å skape aksept for alle typer kropp og har en klar oppfordring:

– Ikke la andre påføre deg skam for eksempel når det gjelder kropp. Alle har rett til å eie sin egen kropp, men ofte lar vi andre bestemme hva vi skal mene er ok med oss selv, sier Carina Elisabeth Carlsen.

– Helse handler om mer enn vekt, og kroppspositivisme omfavner alle uavhengig av kropp, kjønn og alder.