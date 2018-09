Mann i 60-årene omkom da han skulle felle et tre

INNENRIKS 2018-09-02T10:53:41Z

En mann i 60-årene omkom søndag i en ulykke knyttet til felling av et tre under en dugnad, melder Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

Publisert: 02.09.18 12:53 Oppdatert: 02.09.18 13:06

Mannen var ute for å felle trær i forbindelse med klargjøring av en sykkelløype på Høgfjell i Ringerike kommune i Buskerud.

– Mannen har vært en del av et dugnadslag, der de ryddet en trasé for sykler i et område det er populært å sykle. Han fikk treet over seg, og ble funnet av andre i dugnadslaget etterpå:

– Luftambulansen ble sendt direkte til stedet, hvor han ble erklært omkommet, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Øystein Eikedalen, til VG.

Politiet ble varslet om hendelsen klokken 11.25 søndag formiddag.

Det var ingen som direkte bevitnet hendelsen.

– Vi er nå på stedet og gjør videre undersøkelser, sier Eikedalen.

Mannens pårørende er varslet.