SAVNET: Nederlandske Arjen Kamphuis (46) har vært savnet siden han sjekket ut av et hotell i Bodø den 20. august i år. Foto: Handout, nederlandsk politi

Arjen Kamphuis fortsatt savnet: Dette er politiets tre teorier

INNENRIKS 2018-09-15T10:24:29Z

Politiinspektør Bjarte Walla i Nordland politidistrikt forteller at de nå jobber etter tre teorier for å finne svar på hvordan den savnede WikiLeaks-medarbeideren Arjen Kamphuis kan ha blitt borte.

Publisert: 15.09.18 12:24

Det opplyser politiinspektøren i et intervju med den nederlandske avisen Algemeen Dagblad .

– Det er mellom seks og åtte etterforskere på saken. Vi bruker mye penger på dette, ettersom det er en prioritert sak. Siden mandag har vi fått bistand fra to nederlandske etterforskere, noe vi er veldig glade for, forteller han til avisen.

Walla opplyser om at politiet nå jobber etter tre ulike hypoteser:

At Kamphuis har råket utfor en ulykke, der han omkom eller fortsatt er i live og nå trenger hjelp.

At Kamphuis selv ønsker ikke å bli funnet.

At nederlenderen har vært utsatt for en kriminell handling.

– Vi har grunn til å tro at Arjen tok toget til Rognan den ettermiddagen etter at han sjekket ut fra hotellet i Bodø. Vi vet ikke om han kom frem dit:

– Ja, han kan ha gått av på en mellomstasjon. Det siste signalet fra telefonen hans ble registrert den dagen på det samme stedet vi fant tingene hans denne uken, utdyper Walla.

Sist sett i Bodø

En rekke nederlandske medier har beskrevet Kamphuis som en sikkerhetsekspert, som tidligere har advart mot verdensomspennende spionasje. I tillegg skal han ha samarbeidet med en rekke varslere, og være anerkjent i det nederlandske hackermiljøet.

Han har også holdt sikkerhetskurs for journalister i nyhetsbyrået Reuters, WikiLeaks og Centre for Investigative Journalism.

Den 20. august sjekket han ut av Hotell Scandic i Bodø i 14-tiden. Siden har ingen sett ham.

Kamphuis skulle reise fra Nordland med tog til Trondheim og deretter fly hjem til Amsterdam 22. august, men han benyttet aldri denne flybilletten.

Nederlenderen skal angivelig ha forlatt hotellet med to svarte bager.

I den ene tror politiet han hadde en sammenleggbar kano som sammen med flere personlige eiendeler ble funnet i sjøen mellom Fauske og Rognan tirsdag kveld.

Ifølge TV 2 fant politiet på samme tid nederlenderens ID-papirer, men i ettertid har politiet ikke ønsket å uttale seg om funnet av hensyn til den pågående etterforskningen.

Walla opplyser om at den norske Kystvakten nå vil bistå i søket etter Kamphuis under vann.

Har mottatt 80 tips

Uten noe forutgående livstegn slo telefonen til 46-åringen også inn på en basestasjon i det lille tettstedet Vikeså i Bjerkreim sør i Rogaland i timen før midnatt 30. august.

Først var det hans nederlandske SIM-kort som ble registrert, siden ble det skiftet til et tysk SIM-kort som også er registrert på hans navn.

Siden har det vært ikke vært noen tekniske spor etter mannen.

Onsdag denne uken fortalte et vitne til VG at han skal ha observert Kamphuis sammen med to andre personer på kveldstid den 30. august i Vikeså.

Politiinspektør Walla uttalte til NTB fredag at de har mottatt 80 tips om forsvinningen.

– Vi har et tips om en observasjon i Danmark litt ut i september. Vi samarbeider med dansk politi om dette, men det er helt umulig å si noe om sikkerheten i disse tipsene, sa politiinspektøren, som understreker at politiet etterforsker forsvinning på lik linje med andre savnet-saker.

Vekker internasjonal oppsikt

Saken vekker oppsikt langt utenfor Norges grenser etter at WikiLeaks og flere nederlandske medier har fulgt den tett.

Svært mange finner det underlig at politiets siste sikre observasjon er ved utsjekkingen av hotellet i Bodø 20. august, og at telefonen hans deretter plutselig dukker over 1.000 kilometer lenger sør uten at det er funnet andre spor i mellomtiden.

Den britiske avisen The Guardian oppsummerer fredag en rekke av spekulasjonene som følgere av WikiLeaks på Twitter har lansert.

Mer enn 5,4 millioner personer følger WikiLeaks, og nettstedet har selv omtalt forsvinningen av Kamphuis som «merkelig ».

VG forsøkte lørdag å få en kommentar av Walla, men fikk beskjed om at han ikke var tilgjengelig.

– Det eneste jeg kan si om saken, er at det vil bli foretatt et kystsøk i løpet av helgen eller på mandag, sier operasjonsleder i Nordland politidistrikt, Mari Lillestø til VG.