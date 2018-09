NEKTER FOR KRIMINELT SAMARBEID: Eirik Jensen nekter for et hasjsamarbeid med Gjermund Cappelen. Her står han sammen med forsvarer John Christian Elden, som de siste dagene har griller Cappelen i retten. Foto: Tore Kristiansen

Skjebnedager i retten: Dette er Eldens plan for å redde Jensen

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Med intens utspørring i retten vil Eirik Jensens forsvarere fremstille Spesialenhetens kronvitne Gjermund Cappelen som en fantasifull løgner.

Publisert: 27.09.18 20:53

– Den forklaringen som du sa var sann, den var fantasi? spør Jensen-forsvarer John Christian Elden.

– Ikke hele, men deler var oppspinn, svarer Gjermund Cappelen.

– Hvorfor valgte du å holde på en forklaring som delvis var oppspinn?

– Det var klønete og ikke et klokt valg.

– Var det taktisk lurt for deg?

– Det var har vist seg å være det motsatte. Det har vist seg å være feil. Det vet alle.

Jensen: – Vi er i rute

Spørsmålene var mange, og i et veldig høyt tempo, da Elden onsdag grillet Cappelen om det han og påtalemyndigheten påstår er et korrupt samarbeid om hasjinnførsler med eks-politisjefen Eirik Jensen.

Da retten lukket dørene på slutten av dagen, hadde Jensen selv følgende kommentar overfor VG.

– Jeg synes det går bra. Jeg føler vi er i rute.

– Målet med utspørringen er å avdekke alle løgnene Cappelen har kommet med til Spesialenheten, sammenlignet med at det er påstått at han har snakket sant hele tiden. Nå har han erkjent at han bevisst har kommet med løgner, også til Spesialenheten gjentatte ganger, konkluderer Elden med overfor VG etter å ha spurt ut Cappelen over to dager.

– I tillegg så vet vi at han har løyet til Asker og Bærum-politiet og dommerne i tingretten i fengslingsmøter, sier Elden.

Påstår fantasi

Forsvaret vil få frem at Cappelen fantaserer og at han ikke er troverdig. De hevder han tilpasset forklaringen om samarbeidet med Jensen etter hvert som han får nye opplysninger underveis i etterforskningen av saken.

Forsvaret argumenterer for at det 20 år lange samarbeidet med Jensen var et tjenstlig forhold hvor Jensen fikk opplysninger i straffesaker.

Tingretten kom til en helt annen dom . De konkluderte med at Jensen hadde gått tungt inn og medvirket til den største narkotikaforbrytelsen i norsk rettshistorie. 21 års fengsel.

Den tidligere politimannen har i lagmannsretten forklart at mange av SMS-ene mellom ham og Cappelen har vært ment som støtte eller råd enten i forbindelse med at Cappelen har vært truet eller i perioder der hasjsmugleren selv hadde rusproblemer.

– SMS-ene hatt en beroligende effekt, sa Jensen.

Tingretten trodde på Cappelens forklaring om et kriminelt samarbeid, og mente det var helt usannsynlig at Jensen ikke visste om Cappelens hasjimport.

Skjebnedager

To helt ulike historier er lagt frem på ny i Borgarting lagmannsrett. En historie om informantvirksomhet, politiarbeid og uskyld. En annen om hasj, korrupsjon og om en politimann uten respekt for loven.

Eirik Jensen har kalt Cappelen etterkrigstidens beste informant. Cappelen svarte med å kalle seg selv etterkrigstidens verste informant.

De siste dagene, og dagene hvor Jensen snart skal inn i vitneboksen igjen og spørres ut av påtalemyndigheten og forsvarerne, kan betegnes som Jensens skjebnedager.

– Vi tenker at Jensen styrer sin egen skjebne. Vi får ikke snudd Cappelen. Vi kan påpeke alle løgnene hans. Skjebneukene kommer under Jensens egen forklaring. Etter man har hørt Cappelen og Jensen, så er de viktigste bevisene ført, sier Elden.

Løgner i avhør

Hvilke løgner var det som ble avslørt under utspørringen av Cappelen?

– Han er tatt i noen løgner, spesielt i forbindelse med innførsel- og oppbevaringssaken i Asker og Bærum. Ellers er det noen forbehold for mye og at han vært upresis, sier Cappelens forsvarer, Benedict de Vibe, til VG.

Time etter time, satt Elden i retten og spurte Cappelen ut om det han kaller «løgner» og «fantasi».

Etter å ha blitt pågrepet i desember 2013, sier Cappelen han bestemte seg for å snakke sant til Spesialenheten , som etterforsket sak mot Jensen, men at han ikke snakket sant i den såkalte oppbevaringssaken , som gjaldt hans eget nettverk , som Asker og Bærum politidistrikt etterforsket.

Elden tok opp et avhør med Asker og Bærum politidistrikt, og viste til at Cappelen tidligere har forklart at han løy i dette avhøret.

– Ja. Det var klønete. Det har jeg sagt innledningsvis. Det var en veldig klønete start på saken, svarte Cappelen.

Elden spurte også om hvorfor Cappelen først tidfestet en innførsel til oktober 2013, men deretter tidfestet den til desember 2013.

– Da lyver du bevisst for å belaste Eirik Jensen. Hvorfor det?

– Jeg tar ansvar for det var feil, men det var ikke for å belaste ham. Jeg rettet opp i det. Jeg var altfor rask på labben. Det skulle jeg ikke ha gjort, svarte Cappelen.

Smugleråd

Elden spurte Cappelen ut blant annet om smuglerråd.

Ifølge Cappelen ga Jensen råd om at det ikke var lurt å smugle hasj over Svinesund-grensen eller med Kiel-fergen. Han sier at bare én av leverandørene visste om at han hadde en «politimann i lommen», men at andre leverandører og transportører ikke viste dette.

– Cappelen har bekreftet at Eirik Jensen ikke visste om hverken biler eller trailere i Norge. Han har heller ikke sendt informasjon fra Jensen til leverandører eller transportører. Den eneste som sitter på beskjeder her, er Cappelen i hodet sitt. Heller ikke personer i nettverket hans har fått Jensen-informasjon fra Cappelen.

– Hva er vitsen med å få råd, når han ikke brukte dem til noe eller sendte dem til andre i nettverket? Vi mener jo at rådene heller ikke i finnes, kommenterer Elden overfor VG.

– Var du skyldig?

Elden tok opp en 100-kilos hasjsak hvor Cappelen var tiltalt, men ble frifunnet.

– Var du skyldig i den saken? spurte Elden.

– Jeg var i alle fall ikke uskyldig. Jeg skulle kanskje hatt en dom i den saken, svarte Cappelen.

– Da kan du i alle fall ikke forklart deg sant for lagmannsretten i den saken? spurte Elden, med en åpenbar henvisning til jurymedlemmene som sitter overfor ham.

– Jeg skjønner hvor du vil Elden. Jeg har levd et liv som kriminell tidligere, det må jeg stå for. Det legger jeg ikke skjul på i det hele tatt, svarte Cappelen, som står ved at han i dag snakker helt sant om samarbeidet med Jensen.

Falske vitner

Jensen-forsvaret ser også ut til å ville sverte Cappelens personlige karakter og moral.

I 1997 krasjet Cappelen i Bygdøy allé. En person skal ha blitt skadet. Cappelen kjørte av gårde og ringte ikke 113.

I 2002 kjørte Cappelen i påvirket tilstand fra puben Badet på Lilleaker og det ble tatt ut tiltale. Cappelen sa den gang at en person, som han fant på og som ikke eksisterte, kjørte bilen. Cappelen ba flere personer vitne falskt for å beskytte ham.

Jensen-forsvarer Thomas Randby viste til at Cappelen ble dømt til 24 dagers fengsel.

– Vet du hva de som vitnet falskt for deg ville fått i straff hvis de ble tatt, spurte advokaten.

– Nei, svarte Cappelen.

Elden sier promilledommen er relevant for å se hva Cappelen gjør for å slippe unna.

– Et bagatellforhold medfører at han får tre personer til å forklare seg falskt for ham under ed i retten, og risikere flere måneders fengsel hver. Det sier mye om personen, sier Elden til VG.

Torsdag stilte forsvarer Sidsel Katralen flere spørsmål om Cappelens utdanning – kun grunnskolen – , hans familie og helse. Dette vil ikke Cappelen svare på.