ÅSTED: Kriminalteknikere sikret spor ved en bygning på Kjelsås i Oslo natt til søndag, hvor en kvinne skal ha blitt drept. Foto: NTB/SCANPIX

Politiet: – Drapssiktet knytter seg til handlingen i avhør

INNENRIKS 2018-08-20T16:55:24Z

Mannen som er siktet for knivdrap på en kvinne i Oslo natt til søndag, har knyttet seg selv til handlingen i det første politiavhøret.

Det bekrefter politiadvokat Ellisiv Emblem Bentdal i Oslo politidistrikt overfor VG.

– Men jeg ønsker ikke å kommentere detaljene fra avhøret. Det må vi få nærmere svar på fra siktede og andre vitner, sier Bentdal.

Det var klokken 00.26 natt til søndag at politiet fikk melding om en slåsskamp med kniv på Kjelsås i Oslo. Da politiet kom til stedet, fikk den fornærmede kvinnen førstehjelp av ambulansepersonell.

Livet sto imidlertid ikke til å redde.

Varetekt

En mann i 20-årene ble pågrepet og siktet for drap, men han har foreløpig ikke tatt stilling til skyldspørsmålet saken.

Mandag ble drapssiktede varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

– Vi er i en innledende fase av etterforskningen, og fortsetter med avhør av siktede, vitner og tekniske undersøkelser. I tillegg jobber vi med å varsle avdødes etterlatte, sier politiadvokaten.

Ifølge politiet har både siktede og offeret vært asylsøkere med et midlertidig opphold i Norge. Etterforskerne tror også at de to har hatt et kjærlighetsforhold, og at de ikke har vært i Norge i spesielt lang tid.

De to har begge bakgrunn fra et land utenfor Europa.

Ifølge politiet, var det trolig mannen som bodde i bygningen hvor kvinnen ble funnet med alvorlige knivskader. Kvinnen skal ha bodd et annet sted i hovedstaden og var trolig på besøk.

Den drapssiktede mannens forsvarer, advokat Unni Fries, har ikke besvart VGs henvendelser mandag ettermiddag.