Vil inspirere andre til bedre dyrevelferd: Her har grisene egen strand

Publisert: 26.07.18 16:37 Oppdatert: 26.07.18 16:53

INNENRIKS 2018-07-26T14:37:24Z

NEDRE SKINNES (VG) Gårdsbrukerne Live og Kristoffer Svalastog Skinnes etterlyser en holdningsendring blant forbrukerne, for å sikre bedre dyrevelferd.

En av de største utfordringene for Mattilsynet i fjor var dyrevelferden til griser. Blant annet ble det gjort flere urovekkende funn av slaktegriser i svært dårlig forfatning i Rogaland.

I årsrapporten kommer det frem at det er en stor økning i antall brudd på regelverket når det gjelder dyrehold med svin.

I 400 av tilsynssakene med griser ble det funnet avvik. I ti av tilfellene var det snakk om alvorlig vanskjøtsel av grisene – så alvorlig at flere dyr var døde, eller måtte avlives.

Fakta om dyrehold med gris Ved utgangen av 2017 hadde Mattilsynet 4924 dyrehold med svin registrert i systemene sine.

Standard hold av gris i Norge for både avlsgris, smågrisproduksjon og gris som skal bli til mat, skjer innendørs i binger.

Økologisk gris skal ha adgang til uteområder.

Mattilsynet antar at rundt 96 prosent av grisene i Norge bor inne i binger.

Kilde: Mattilsynet.

Vil sette et godt eksempel

I en bygd under Norefjell ligger Nedre Skinnes gård, plassert langs Krøderfjorden i Buskerud. Gårdsbruker Live Svalastog Skinnes reagerer sterkt når hun leser om de dårlige forholdene flere av slaktegrisene lever i.

– Det er jo helt forferdelig. Jeg får vondt i hjertet av å tenke på at dyr ikke har det bra, sier hun.

Som et motsvar til problemet, har hun og ektemannen Kristoffer satt seg et mål. De vil bli verdens beste gård på dyrevelferd og miljø. Ekteparet driver regenerativt landbruk, og har både griser, sauer og hester, og dyrene fôres med økologisk soyafritt fôr fra Norge og Norden.

Kristoffer er utdannet siviløkonom og Live har en master i innovasjon. Paret velger likevel å være gårdsbrukere, fordi de mener det er det viktigste de kan dedikere seg til.

– Noen må jo begynne et sted. Kanskje kan vi være en inspirasjon for andre som vil drive med gårdsdyr, og som ønsker det beste for dyrene sine.

Grisene har egen privatstrand

Mellom gården og fjorden ligger «Pig beach» – grisenes privatstrand. Ekteparet vasser ut til et par griser som slapper av i vannkanten, for å mate dem med grønnsaker. På få sekunder kommer resten av griseflokken løpende ut fra skogen, før de plasker ut i vannet. De vil være med på moroa.

– De er ikke akkurat vanskelig å be. Jeg tror jeg ser dem i vannet 90 prosent av gangene jeg går forbi her. Så lenge de kan holde ørene over vann, storkoser de seg, ler Live.

Når grisene ikke er i vannet, går de fritt rundt på beitet i skogen. Ekteparet er opptatt av at dyrene skal få utøve sin naturlige atferd.

– For eksempel får de grave og bruke instinktene som de helst skal ha. De aller fleste griser står jo på betonggulv i trange binger. Og det er nok få som vet at de faktisk elsker å bade!















1 av 6 BADEGRIS: Grisene på Nedre Skinnes gård bader daglig i Krøderfjorden. Det er spesielt populært når temperaturene er så høye som de har vært i sommer. Therese Alice Sanne

I år bygger familien dessuten et eget minislakteri, og avlivingen av grisene skjer i skogen på beitet deres.

– Det er fullstendig stressfritt for dem. Avlivingen tar under et sekund med strøm. De aner ikke at noe er i ferd med å skje, og de trenger ikke å flyttes til en annen plass først. Og det at grisene lever et helt liv uten stress, merkes godt på kjøttet også.

Ønsker en holdningsendring

Ekteparet har i dag 30 griser på gården, og planlegger å få 20 til i løpet av sommeren. De erfarer at folk er villig til å betale ekstra for å kjøpe kjøtt fra dyr som har levd et godt liv, men skulle ønske at dette var en mer utbredt holdning blant forbrukerne.

– Jeg tror grunnen til at det er såpass mange eksempler med dårlig dyrevelferd er at det er et ekstremt høyt prispress i bransjen. Bøndene har ikke nok ressurser til å følge opp dyrene sine, og må tjene penger andre steder for å ha råd til å drive med gris. Dette gjør at dyrene ikke kommer i fokus. De blir bare et produkt, sier Kristoffer.



1 av 2 HVILEPAUSE: Etter å ha herjet rundt i vannet i en time, trekker noen av grisene seg tilbake for å slappe av i skyggen. Therese Alice Sanne

Han understreker at de aller fleste bøndene vil at dyrene skal ha det bra, og at det er forbrukerne og politikerne som må ta tak dersom den onde sirkelen skal snu.

– Forbrukerne bestemmer hva som blir produsert. Mitt beste råd til alle er å ta bevisste valg i butikken. Tenk litt gjennom hva slags mat du kjøper, og hvorfor.

– Og snakk med venner om det. Skap en bevisstgjøring. Kanskje ikke folk en gang tenker over om kjøttet de bruker i fredagstacoen er dårlig. Hvis man hele tiden vil ha det billigste, så får man det man ber om. Og da blir det ikke bra, legger Live til.