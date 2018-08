ALLE TRE: Statsminister Erna Solberg har hentet inn info fra statsrådene fra alle de tre regjeringspartiene – Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet, for å se om flere enn Sandberg har brudd sikkerhetsreglene. Foto: Tore Kristiansen

Regjeringen innrømmer: Flere har tatt med telefonen til høyrisikoland

Publisert: 13.08.18 12:42 Oppdatert: 13.08.18 13:36

INNENRIKS 2018-08-13T10:42:04Z

Statsministerens kontor har sjekket alle statsråders reiser siden 2015. Flere i regjeringen har tatt med telefonen til Iran, Russland og Kina.

Nå vil SV at kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget skal se på saken.

– Vi kommer til å ta initiativ til at kontrollkomiteen stiller spørsmål så raskt som mulig. For svaret til regjeringen åpner et hav av nye spørsmål, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes til VG.

– Det er ganske mange tilfeller av brudd på PSTs retningslinjer, sier Fylkesnes.

Per Sandberg tok med seg en jobbtelefon på ferie til Iran , i strid med sikkerhetsrådene fra PST. SV har krevd svar statsministeren på om den politiske ledelsen i andre departement har tatt med telefonen til slike høyrisikoland.

Nå er svaret her.

Regjeringen må innrømme at flere topper i regjeringen har tatt med telefonen til høyrisikoland som Kina, Russland og Iran - uten at det er gjort en sikkerhetsvurdering.

Det er gjort selv om PST anbefaler at jobbetelefonen bør bli igjen hjemme.

To ganger er det gjort uten en sikkerhetsgjennomgang:

Frp-nestleder hadde med jobbtelefon til Russland

Statsministeren har bedt justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) svare Stortinget for henne. Han skriver i et brev til Stortinget at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har tatt med seg jobbtelefonen til Russland høsten 2017.

Også statssekretær Tom Cato Karlsen hadde med sin telefon på turen.

Dette uten at «departementet i forkant gjorde en sikkerhetsvurdering og spesielle tiltak ble iverksatt slik at telefonene ikke skulle kunne kompromitteres».

De to skulle åpne en vei med arrangement på begge siden av grensen. Justisministeren skriver at Solvik-Olsen hadde satt telefonen i flymodus mens han var i Russland.

Statssekretær på privat Kina-tur

Den nære rådgiveren til Siv Jensen, statssekretær Peter Kvinge Tvedt, har i tillegg tatt med seg jobbtelefonen sin til Hong Kong og Macao i mai 2016.

– Siden disse lokasjonene var visumfrie, vurderte han dem ikke til å være til et høyrisikoland og tok etter egen vurdering med sin ordinære tjenestetelefon på reisen, skriver justisministeren.

I tillegg er det tre tilfeller hvor det er gjort en sikkerhetsvurdering, iverksatt tiltak – og telefonen ble tatt med .

Dro til Iran med sikkerhetsprogram

Statssekretær Kjell-Børge Freiberg i Olje- og energidepartementet dro til Iran i februar 2017. «Han hadde med sin ordinære tjenestetelefon, der det var installert sikkerhetsprogramvare og satt særskilte begrensninger for hva telefonen kunne brukes til, samt at den til enhver tid skulle være i hans besittelse», skriver justisdepartementet.

Tok med telefonen til Kina

I april 2017 besøkte statssekretær Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet Kina. «Etter en samlet vurdering ble tjenestetelefonen benyttet i området», skriver Justisdepartementet.

Erna Solberg på Kina-tur

I april 2017 var Erna Solberg på Kina-tur med flere av sine rådgivere , deriblant statssekretær Ingvild Stub og tidligere «spinndoktor» Sigbjørn Aanes. Regjeringen opplyser at jobbtelefonene var med for å brukes på veien til og fra Kina – og at de ble slått av før ankomst.

I hardt vær for sikkerheten

Regjeringen er allerede i hardt vært på sikkerhetsfronten. I høst blir det høring på Stortinget om riksrevisjonens harde kritikk av arbeidet med objektsikring og beredskap . Der blir det høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Flere partier har advart om at også Sandberg-saken kan ende opp der . SV har allerede varslet at de vil det.

KrFs Hans Fredrik Grøvan sier de ennå ikke har konkludert på om saken bør inn for kontrollkomiteen.

