Talte til norsk-pakistanere: Grande tar oppgjør med «moralpolitiet»

LØRENSKOG (VG) Kulturminister Trine Skei Grande (V) ga klar beskjed om hva hun synes om moralpoliti og homohets da flere hundre norskpakistanere var samlet for å feire frigjøringsdagen lørdag kveld.

Etter å ha flørtet med publikum på nypugget urdu, og hyllet det norskpakistanske miljøet for alt det de har utrettet siden de første pakistaneren kom til Norge for 50 år siden, benyttet kulturministeren også anledning til å rette pekefingeren:

– Vi må også snakke om de utfordringene som har vært, for dere har også gitt oss A -og B- gjengen, det har også vært en del sosial kontroll: Hun kler seg slik og han kler seg sånn, og det har vært moralpoliti, sa Skei Grande til et fullsatt kulturhus på Lørenskog lørdag kveld.

Mer raushet

Kulturministeren oppfordret til mer toleranse:

– Dere norsk-pakistanere har noen gutter og jenter som fremstår litt kontroversielle i miljøet, som utfordrer dere, og jeg vil be dere, mitt innerste ønske er at dere øker toleranse og øker respekt og øke aksept for å være litt annereldes, sa hun og trakk frem en rekke profilerte norsk-pakistanere som tv-personlighet Noman Mubashir og filmskaper Iram Haq .

Sist helg fikk Haq Amanda-prisen for beste regi for filmen «Hva vil folk si». I filmen inspirert av hennes eget liv, følger vi en 16 år gammel norsk-pakistansk jente som havner i kulturkonflikt med familien sin på grunn av et romantisk forhold.

– Iram er en av de aller mest likte kvinnen i Norge, jeg er stolt over å kjenne henne, statsministeren og kongen er stolt over henne. Hun ha valgt et utradisjonelt liv og levd etter egne valg, skal man være stolt over det eller være skuffet? Når hele Norge elsker henne så trenger hun at dere også elsker henne.









En start

Skei Grande selv var fornøyd med talen og responsen.

– Jeg brukte anledningen til å skryte av alt det norskpakistanske mødre og fedre har gjort, og det de står for. Da må de også tåle å høre om det noen av ungdommene som har vokst opp i disse miljøene har opplevd, fra moralpoliti til fordømmelse av frie valg. Når du skal endre kulturer, er det viktig å heie på de riktige folkene, og i dag benyttet jeg den anledningen, sier ministeren.

Stortingspolitiker Abid Raja , som også var med på frigjøringsmarkeringen, synes det var en modig tale.

– Det var et tøft budskap, det må vi erkjenne, men det er et viktig budskap. Det er fremdeles en del skap som må ryddes, og det er et moralpoliti der ute med unødvendig hets av jenter som tar frie valg. Så når en kulturminister gjør det på denne måten tror jeg at vi får til endringer. Målet er ikke å rette en moralsk pekefinger, men å starte en endringsprosess og det er jeg helt sikker på at Trine startet i dag, sier Raja.

På spørsmål om de to er blitt venner igjen etter at han i april ba Grande snakke ut om det som skjedde under bryllupsfesten i Trøndelag for ti år siden, var svaret unisont fra begge: Vi er venner.

– Forholdet mellom oss er veldig bra, vi har ordnet opp, sa Skei Grande., men Raja la hånden rundt henne:

– Vi har vært venner i 20 år og kommer til å være venner i minst 20 år til.