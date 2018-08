SNAKKET UT: Sandberg og Letnes gjestet Dagsnytt Atten fredag 3. august. Foto: NRK / NTB scanpix

Kjæresten søkte om å bli Per Sandbergs assistent

Publisert: 06.08.18 15:54 Oppdatert: 06.08.18 16:24

INNENRIKS 2018-08-06T13:54:34Z

I 2016 sendte Bahareh Letnes en e-post til Fiskeridepartementet og spurte om å få bli Per Sandbergs Iran-assistent eller tolk.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har vært i hardt vær etter at han og kjæresten Bahareh Letnes (28) dro uanmeldt til Iran i juli . I et brev til Stortinget mandag ettermiddag opplyser at han vil be om en samtale med PST om forholdet.

Sandbergs engasjement for Iran og økt handel med presteregimet har vakt oppsikt – både i opposisjonen og blant hans egne i Frp . Engasjementet skjøt for alvor fart i 2016 – da Sandberg var på frierferd i Iran for å selge inn norsk laks .

Bahareh Letnes sendte på samme tid en e-post til Fiskeridepartementet og spurte om å få jobb.

«Hei Per Sandberg!», skriver hun i e-posten sendt til departementets postmottak.

Hun skriver videre:

«Vi har snakket sammen før på en konferanse vi var med på. Jeg er veldig glad at du har begynt å forhandle med Iran om norsk laks. Jeg er veldig interessert i å jobbe sammen med deg som tolk eller iransk assistent. Jeg virkelig håper at jeg kan være så heldig å jobbe sammen med deg».

– Inspirerte meg til å sende søknad

SV har tidligere stilt spørsmål om rolleblanding for Fiskeriministeren, fordi Letnes i januar i år opprettet et selskap for sjømateksport. Men Letnes har avvist at det i det hele tatt har vært aktivitet i dette selskapet .

Ifølge Sandbergs politiske rådgiver, Britt Dalsbotten, møttes de to for første gang 28. november i 2015, da Sandberg var stortingsrepresentant i utenriks- og forsvarskomiteen.

Sandberg deltok i en paneldebatt i forbindelse med konferansen «Ungdom og kvinners arbeid mot vold i nære relasjoner og ekstrem kontroll» i Oslo.

Ett år etter konferansen sendte Letnes e-posten til Nærings- og fiskeridepartementet. Da hadde altså Sandberg vært i Iran som fiskeriminister, en reise VG fulgte.

– Det var VGs oppslag som inspirerte meg til å sende en søknad, skriver Letnes i en tekstmelding.

Per Sandberg i kronikk: Min Iran-ferie endrer ingenting

I e-posten viser hun også til at fosterfaren jobber i Norske Skog. Sandberg har yrkesbakgrunn som prosessoperatør ved Norske Skog Skogn, hvor han også var tillitsvalgt i Fellesforbundet.

Sier Sandberg ikke behandlet søknaden

VG får opplyst av Nærings- og fiskeridepartementet at de behandlet henvendelsen fra Letnes administrativt.

I svaret, som er datert den 6. oktober samme år, skriver departementet at de for tiden ikke har noen ledige stillinger innenfor området som Letnes skisserer.

– Jeg fikk høflig avslag fra administrasjonen i NDF, skriver Letnes.

NDF er en forkortelse for fiskeridepartementet.

– Fiskeriministeren var ikke involvert i behandlingen av søknaden. Det har ikke vært ytterligere kontakt mellom Nærings- og fiskeridepartementet og Bahareh Letnes, skriver departementet i en e-post til VG.

På spørsmål om Letnes kan utdype hva hun tenkte hun kunne bidra med, skriver hun i en tekstmelding:

– Min optimisme vedrørende handel mellom Norge og Iran.

VG sendte søndag spørsmål til departementet om Per Sandberg kjente til søknaden, men har foreløpig ikke fått svar. I et brev til Stortinget skriver Sandberg imidlertid:

– Letnes har sendt en åpen søknad til NFD i 2016 som ble avslått. Søknaden ble besvart av Nærings- og fiskeridepartementet på ordinært vis. Jeg var ikke del av saksbehandlingen og kjente ikke til søknaden, skriver Per Sandberg.

Sandberg skal inn til samtale med PST

I brevet påpeker han deretter at han skal ta en prat med PST.

– Omtalen av vårt forhold har medført mye oppmerksomhet og spekulasjoner og det er stilt spørsmål om Bahareh Letnes sin bakgrunn, som jeg ser behov for å adressere. Jeg har derfor bedt om en samtale med PST, skriver fiskeriministeren til Stortinget.

Sandberg og Letnes gjestet Dagsnytt Atten på NRK fredag. På spørsmål om hvorfor Letnes har opprettet sjømat-selskapet sitt, svarte hun:

– Fordi det var en bra idé. Jeg vil at Norge og Iran skal forhandle med hverandre. Akkurat nå står det helt stille. Jeg har ikke vært aktiv i det hele tatt, men kanskje i fremtiden.

Sandberg hevder overfor Dagens Næringsliv at han ikke kjente til selskapet til Letnes før det ble omtalt i Fiskeribladet i juli.

– Dette selskapet har jo stort potensial nå, det har fått stor omtale og PR, sier Sandberg til avisen.