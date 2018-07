Trond Haakensen, nyhetsredaktør i iTromsø, mener det er helt fortjent at Nord-Norge også får smake på knallværet. Foto: Lone Lohne / VG

Full værfest i Tromsø: – Helt fortjent

TROMSØ (VG) Det er stappfullt og knallvær på Grøtfjord-stranden i Tromsø. Fredag røk varmerekordene i hele fem fylker.

VG utlyste tidlig på sommeren en konkurranse for å sende to kalde nordlendinger ned til «Syden-Oslo». Avisen «Nordlys» svarte på tiltalen – og tilbød seg å fly opp to svette søringer til kalde Tromsø.

Lørdag var imidlertid værkrigen mellom sør og nord lagt til side. Trond Haakensen, nyhetsredaktør i iTromsø, ligger godt plassert på stranden i Tromsø – i knallvær. Smilet sitter løst.

«Helt suverent» og «fortjent», er Haakensens beskjed til VG.

Ifølge hans egen avis, iTromsø , skal det bli enda varmere der i morgen.

Det er første gang i år Linus (12) og Edgar (7) Harper er på stranden i sommer. Mor Stine Harper sier til VG at hun er litt oppgitt over årets sommervær.

– Det er litt deprimerende at det er månedsvis med finvær sørpå og her snakker vi tre dager, sier hun.

Hun har måttet investere i en ny sommerlue. Det var dråpen. Nå har familien bestilt tur til Spania i september.

Fem fylker med nye rekorder

Til sammen ble det fem nye varmerekorder i norske fylker fredag. I tillegg til Sogn og Fjordane, ble det nemlig satt ny rekord i Rogaland, Østfold, Vestfold og Hordaland.

Varmerekorder for hvert fylke. Rekorder satt i 2018 er uthevet.

Finnmark: 34,3 grader, Šihččajávri, 23. juni 1920

Troms: 33,5 grader, Bardufoss, 18. juli 2018

Nordland: 33,8, Saltdal, 11. juni 2011

Trøndelag: 35 grader, Trondheim, 22. juli 1901

Møre og Romsdal: 34 grader, Brusdalsvatnet, 9. juli 2014

Sogn og Fjordane: 33,4 grader, Lærdal, 27. juli 2018

Hordaland: 34,4 grader, Etne, 27. juli 2018

Rogaland: 34,4 grader, Stavanger–Våland, 27. juli 2018

Vest-Agder: 32,6 grader, Oksøy fyr og Kjevik, 11. august 1975

Aust-Agder: 33,7 grader, Byglandsfjord, 1. juli 1986

Telemark: 34,6 grader, Vefall i Drangedal, 20. juni 1970

Vestfold: 34,1 grader, Nøtterøy, 27. juli 2018

Buskerud: 35,6 grader (norgesrekord), Nesbyen, 20. juni 1970

Akershus: 35,2 grader, Fornebu, 27. juni 1988

Oslo: 35 grader, Oslo I, 21. juni 1901

Oppland: 34 grader. Lillehammer, 19. juni 1970

Hedmark: 35 grader, Staur Forsøksgård, 6. august 1975

Østfold: 34,5 grader, Rygge, 27. juli 2018