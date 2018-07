TÅKE: To luftambulanser har vært i sving i forbindelse med at et turfølge på tre har satt seg fast på et fjell på Senja. Foto: KARIN KIRKENES/VG

Tre redningsaksjoner i fjellet i natt

Publisert: 20.07.18 21:59 Oppdatert: 21.07.18 02:22

Fjellklatrere fra Tromsø jobbet natt til lørdag med å få ned tre turgåere som satt fast på en fjellhylle på Senja. Også i Jotunheimen pågikk en redningsaksjon, og en australier med skadet kne ble fløyet ned fra et fjell i Mosjøen.

Det opplyser Hovedredningssentralene.

To aksjoner i nord

En nordmann og en australier som var på tur på Brurskanken sørøst for Mosjøen i Nordland, fikk problemer natt til lørdag.

– Nordmannen ringte og sa at australieren hadde ramlet og skadet kneet sitt på fjellet. Vi fikk bruke luftambulansen fra Brønnøysund og han ble fløyet til sykehus i Mosjøen, sier vakthavende redningsleder ved HRS Nord-Norge , Sten-Rune Nikolaisen, til VG natt til lørdag.

Det ble også gjennomført en redningsaksjon for et turfølge på tre som fredag kveld hadde satt seg fast i bratt og glatt terreng og satt på en fjellhylle i en fjellskrent rundt 300 meter oppe i Svanfjellet på Senja.

– Den første ble hentet ned 22.40, og en knapp halvtime senere var alle nede. Alle er velberget og uskadet, forteller Nikolaisen til VG i 2-tiden.

Det var et helikopter fra Luftambulansen på Evenes som klarte å lokalisere hvor de befant seg og luftambulansen fra Tromsø fraktet opp tre klatrere fra Tromsø Alpine Redningsgruppe.

– De ble heist ned i tau av redningsgruppen, og så gikk de ned til stien der helikopteret sto. Det er ikke så langt, men veldig bratt, sier redningslederen.

Turfølget skal være norske. HRS fikk melding om turfølget klokken 19.30.

– De er ikke skadet, men de var kledd for tur og hadde ikke med seg ekstra klær eller mat, opplyste redningsleder Tore Hongset ved HRS Nord-Norge tidligere fredag kveld.

Sitter også fast på fjellhylle i Jotunheimen

Redningssentralen Sør-Norge melder på Twitter om at to fjellklatrere står fast på en fjellhylle på Vesle Skagastølstind i Jotunheimen. Alpine redningsgrupper fra Jostedal og Lom var sammen med luftambulansen fra Dombås i aksjon for å redde følget.

Til VG opplyser HRS at luftambulansen landet på Turtagrø hvor de så la en plan sammen med de alpine redningsgruppene for hvordan de skulle få ned de to nordmennene som satt på en fjellhylle på 2320 meter.

– Vi har fått den ene opp til toppen, og jobber nå med å få den andre opp. Planen er å sende et helikopter for å hente dem når det lysner. Men det står bra til, de har fått seg litt mat og fått varmet seg litt opp, opplyser vakthavende redningsleder ved HRS Sør-Norge, Johan Mannsåker, til VG like før klokken 2 natt til lørdag.

Klatrerne satt egentlig trygt, men klarte ikke å komme seg ned. Det var noe tåke på hyllen der de satt fast, men på toppen er det ifølge Mannsåker klart i natt.