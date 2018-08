LOVING IT: Lamaen Hugo mumser bananer. Tørken denne sommeren har utvidet kostholdet. Foto: Ulrikke G. Narvesen/Jarlsberg Avis

Bananalama

Tørken skaper nye fôrløsninger. I Vestfold koser lamaene og sauene seg med bananer, mango og gulrøtter som har sett sine beste dager hos Rema 1000.

Lamaen Hugo, som passer saueflokken på Søndre Hegg gård, er spesielt begeistret for bananer. At de er gode og modne gjør dem bare ekstra søte.

– Rema gikk for noen uker siden ut med en notis på Facebook om at de ville hjelpe en lokal bonde som slet med tørken. For oss er det et ypperlig tilskudd som monner litt siden vi driver så smått, forteller Leif Thorset (53).

Det var Jarlsberg Avis som først omtalte saken.

Det er samboeren Kristin Romstad som eier gården som ligger mellom Holmestrand og Hoff. Thorset har fulltidsjobb innen elektronikk, men jobber på gården i tillegg. Og i sommer har det som kjent vært vanskelig å være bonde.

På Søndre Hegg gård har det bare vært en gress-slått, mot normalt to.

– Vi måtte slippe dyra ut på jorder vi normalt produserer gress på og har lånt skog av naboer hvor sauene har gått. Vi har også flyttet dem på tilleggsbeiter. Men vi er på langt nær de som er verst stilt, selv om vi får en smell økonomisk. De som driver med dette på fulltid har det mye verre, sier Thorset til VG.

Han forteller at de omtrent hver tredje dag henter tre til seks kasser med mat hos Rema 1000 i Holmestrand.

– Det er alt fra tomater som holder på å bli mugne til urter som har begynt å visne. Og mango og bananer selvfølgelig, som blant lamaen Hugo er veldig glad i.

Han og samboeren har rundt 40 vinterforede sauer og opp mot 110 på sommeren.

– En nabo med gård på Nordre Hegg, som har sluttet med kuer, kom med 15 høyballer som vi fikk kjøpt. Det er flott at man hjelper hverandre i tøffe tider, sier Kristin Romstad til VG.

Thorset forteller at de også får brød fra Meny som ikke lenger kan selges.

Rema fornøyd

Romstad og Thorset henter maten til dyrene, som de ikke betaler noe for, hos Rema 1000 i Holmestrand.

– Vi er veldig fornøyd så lenge vi kan unngå å kaste mat og at noen får glede av det man ikke kan selge lenger, sier Rema 1000 kjøpmann Stine Breidablikk og legger til at maten ikke er dårlig selv om den ikke lenger er salgbar.

Også flere dager gammelt Rema-brød og Polarbrød havner hos dyrene på Søndre Hegg gård.

– Det er fint at vi kan bidra litt, sier Breidablikk og legger til at også andre Rema butikker har gjort det samme i sommer. Selv har hun tenkt å fortsette med tiltaket så lenge det er interesse for det.