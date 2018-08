Young Guns-medlem internasjonalt etterlyst for drapsforsøk

INNENRIKS 2018-08-24T07:27:42Z

Politiet mener mannen skjøt mot personer i en bil på Haugenstua, med hensikt å drepe. 28-åringen er tidligere domfelt for vold og narkotikakriminalitet.

Publisert: 24.08.18 09:27 Oppdatert: 24.08.18 11:04

Oslo politidistrikt skriver i en pressemelding at 28-åringen er siktet for drapsforsøk etter denne hendelsen:

«Søndag 19. august ca. kl. 2115 ble en bil beskutt mens denne kjørte nordover på Østre Aker vei ved Haugenstua i Oslo. Skuddene skal ha vært avfyrt fra en annen bil som kjørte parallelt med bilen som ble beskutt.»

Politiet kjenner godt til mannen fra før av.

– Han er definert som at han tilhører det kriminelle nettverket Young Guns. Men vi mener ikke at dette er et oppgjør mellom kriminelle gjenger, sier seksjonsleder for etterforskning av alvorlig voldssaker Anne Alræk Solem til VG.

– Målrettet

– Vi mener at dette ikke var tilfeldig, men en målrettet skyting, fortsetter hun.

Politiet mener likevel ikke at den etterlyste mannen utgjør en fare for allmennheten.

– Vi har ikke opplysninger om at han har til hensikt å ramme tilfeldig personer. Men vi har skjellig grunn til å mistenke ham for skyting i det offentlige rom.

Solem sier at politiet ble kjent med saken fordi bilen med de fornærmede ble stoppet kort tid etterpå av en politibil som var ute på et annet oppdrag. Personene i bilen ble avhørt og åstedet ble så kontrollert og den etterlyste mannen ble raskt siktet i saken og etterlyst i politiets interne systemer.

– Vi begynte å lete etter ham ganske umiddelbart etter hendelsen på søndag. Gjennom etterforskningen har mistanken blitt styrket, sier Solem.

Tidligere straffedømt

– Hvorfor har dere ikke gått ut med dette før nå?

– Av hensyn til etterforskningen er det flere ting som gjorde at vi mente det var formålstjenlig å vente. Dersom vi informerer offentlighet vil informasjonen også tilflyte impliserte personer, sier Solem.

Ifølge politiet skal det ha vært flere personer til stede også i bilen det ble skutt fra. Ingen personer ble skadet i skytingen. Politiet mener at skytingen fremstår som målrettet, og ikke rettet mot tilfeldige personer.

Bilen som ble beskutt er en blå BMW 1-serie. Bilen det ble skutt fra skal være en mørk BMW X5.

Politiet har grunn til å tro at mannen oppholder seg på østlandsområdet, men han er internasjonalt etterlyst. Han er tidligere domfelt for flere forhold, blant annet vold på et utested i Oslo. Han er også dømt for oppbevaring av hasj.

Politiet ber om at personer som har opplysninger i saken tar kontakt på telefon 22 66 99 66 eller e-post kriminalvakten.oslo@politiet.no.