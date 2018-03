NØDETATEN PÅ SKISENTERET: Både ambulanse og luftambulanse var på stedet. Foto: Tone Lutcherath / Haugesund Avis

Kvinne alvorlig skadet i skiheisulykke på Haukelifjell

Publisert: 31.03.18 16:02 Oppdatert: 31.03.18 17:34

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-31T14:02:25Z

En kvinne er flydd til Haukeland sykehus med luftambulanse etter at hun ble truffet av en wire som dro skiheisen hun satt i ved Haukelifjell skisenter.

En annen kvinne er transportert til sykehus med lettere skader. De to kvinnene er i slutten av 20-årene og i begynnelsen av 50-årene. Ingen av dem er hjemmehørende i Telemark, skriver Varden .

– Det ser ut til å være en wire som har vridd seg ut av et løpehjul på en stolpe og falt ned. De to ble truffet, sier operasjonsleder Terje Pedersen i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Er du i nærheten? Tips VG med video og bilder her.

Wiren i krokheisen har av en eller annen grunn kommet ut av sporet sitt, også har den falt ned. Så fikk disse to kvinnene det på seg. Den ene skal bli truffet i hodet og på overkroppen, sier operasjonslederen.

De var ifølge operasjonslederen ganske høyt oppe i bakken da ulykken skjedde. Det er foreløpig bare meldt om at to personer er skadd i forbindelse meg hendelsen.

– Nå snakker vi med vitner, driftsansvarlig og tar bilder. Heisen er stengt, sier Pedersen.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 14.31 påskeaften.

– Det er en motor som skal ha blitt ødelagt, og i den forbindelse skal to personer ha fått skader, sier daglig leder Stine Bastlien Vinje ved Haukelifjell skisenter til Varden .

– Det eneste vi kan bekrefte er at det har vært en ulykke i T-kroken i Haukeliheisen. Det gjelder ikke en stolheis, slik politiet skrev først på Twitter, sier Bastlien Vinje til VG.

– Var det noen andre i heisen?

– Det er påske så det er mange i både heisen og i bakken, sier hun.

Politiet skriver på Twitter at Arbeidstilsynet og Statens jernbanetilsyn er varslet om ulykken.

Politiet meldte først at meldingen gikk ut på at et sete i stolheisen skulle ha falt ned.