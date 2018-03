Én person omkommet etter brann i Oslo

Sent torsdag kveld rykket brannvesenet ut til full fyr i en leilighet i Voksenkollen i Oslo. Røykdykkere fra brannvesenet fant én person omkommet.

Brannvesenet i Oslo melder rundt midnatt at de har sju brannbiler og en innsatsleder på plass ved en brann i leilighet i Voksenåsen.

De fikk melding om brannen 23.20 og sendte en rekke biler. Rundt midnatt var brannen ennå ikke slukket, men den begynte å roe seg, opplyste stabsjef Lars Magne Hovtun til VG.

Klokken 00.06 melder politiet at én person er omkommet og at de fremdeles jobber med evakuering av beboere på adressen. Totalt to beboere fra blokken ble evakuert.

– Våre røykdykkere har hentet ut én person fra leiligheten. Vi har større styrker på stedet og begynner å få god kontroll på brannen, sier Hovtun klokken 00.15.

Brannen spredde seg noe opp mot taket i blokken, og røykdykkere har gjennomsøkt en rekke andre leiligheter i forbindelse med brannen, men ikke funnet noen andre personer.

Kort tid etter melder brannvesenet at brannen er slukket.

– Vi kan bekrefte at én person er omkommet, én person er kjørt til sykehus med lettere røykskader og én person er evakuert uskadd, opplyser operasjonsleder Gjermund Stokkli til VG i halv ett-tiden.

Politiet driver nå taktisk etterforskning og snakker med vitner, og vil gjennom natten foreta tekniske undersøkelser. Den omkomne er er så langt ikke identifisert.

