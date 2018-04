SKUFFET: Liv Signe Navarsete, her avbildet på talerstolen på Senterpartiets landsmøte i fjor, har forståelse for at trakasseringssaker kan være vanskelige å rydde opp i dersom personen bak ikke står frem. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Navarsete fikk grov melding fra partikollegas telefon: Skuffet over partiets håndtering

Publisert: 11.04.18 15:58 Oppdatert: 11.04.18 19:50

Sp-politiker Liv Signe Navarsete er skuffet over partiledelsens håndtering etter hun mottok en trakasserende melding for to år siden. Ola Borten Moe som var med på den aktuelle festen, sier han først ble kjent med meldingen etter turen til svenske Åre.

I meldingen, som ble sendt natt til en søndag, sto det: «Vi har lyst på fitta di», skriver Nationen.

– Jeg ble veldig sjokka da jeg fikk meldingen. Jeg synes det var et lavmål som jeg rett og slett ikke trodde at enkelte i Senterpartiet var på, sier Navarsete til avisen .

Hun lå og sov hjemme i Lærdal da sms-en kom inn på mobilen hennes. Meldingen, som ble sendt via Facebook Messenger, kom fra en partikollegas mobiltelefon i Åre i Sverige.

Sp-nestleder Ola Borten Moe var på den aktuelle festen og turen i svenske Åre da meldingen ble mottatt. Han sier en en kort kommentar til VG:

– Det er en uakseptabel melding, som jeg først ble kjent med uken etter turen. Behandlingen av den saken i partiet har ikke vært mitt ansvar, sier Borten Moe.

Vedum: Oppfattet ikke ønske om å ta det videre

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum skriver i en epost til VG onsdag ettermiddag at han først trodde saken ikke skulle tas videre, men skjønte i ettertid at det var et ønske om dette.

– Meldingen er ikke akseptabel. Det er ingen som skal ha en slik opplevelse, det er min klare holdning. Det er uhørt at noen skal få denne type melding. Jeg involverte meg selv med en gang da Liv Signe viste meg meldinga, og etter grundig samtale med blant annet eier av telefonen, møtte jeg igjen Liv Signe og vi snakket ut om saken, skriver Vedum.

Han legger til:

– Eier av telefonen hadde beklaget dypt og både jeg og Liv Signe tror på det eieren av telefonen sa. Hadde da og nå et ønske om å være et medmenneske og å gi støtte. Jeg oppfattet ikke da at det var noe ønske om å ta dette noe videre, men skjønte i ettertid at det var det. Vi hadde da et nytt møte med Liv Signe, og ble sammen enige om videre håndtering. Senterpartiet skal være et parti der slikt ikke oppleves, og hvor varslere skal tas på alvor, skriver Sp-lederen.

Generalsekretær i Senterpartiet, Knut Magnus Olsen, sier til VG at de oppfatter varselet som alvorlig, og at saken er håndtert deretter.

Vil ikke si om saken er lukket

Generalsekretæren er den som etter partiets regler håndterer saker om seksuell trakassering i Senterpartiet.

Han vil verken avkrefte eller bekrefte om saken er lukket, men sier at det «skjer i dialog med Liv Signe Navarsete ».

Olsen vil heller ikke svare på noen av VGs spørsmål om hvordan saken er behandlet internt, blant annet om de har gått i samtaler med nestleder Ola Borten Moe om saken.

– Navarsete sier selv at hun tror Søberg på at han ikke står bak meldingen. Har dere vært i samtaler med de andre personene som var på festen?

– Jeg sier ikke noe om hvem vi har samtaler med, sier Olsen.

– Hvordan vil du karakterisere meldingen Navarsete mottok?

– Slik meldinger skal vi ikke ha. Det er ikke forenlig med det vi står for, sier Olsen.

Navarsete, som tidligere var Senterparti-leder, er i dag partiets forsvarspolitiske talsperson.

Flere Sp-profiler på festen

Meldingen kom ifølge Nationen fra tidligere statssekretær Morten Søberg sin Facebook-konto. Men Navarsete er klar på at hun ikke tror Søberg sendte meldingen.

Meldingen skal ha blitt sendt da Søberg var på en fest i Åre i Sverige i 2016. Sp-nestleder Ola Borten Moe, Stjørdal-ordfører Ivar Vigdenes (Sp) og Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram (Sp) var ifølge Nationen på den samme festen.

Vigdenes sier til VG at han ikke har noen kommentar til saken.

– Vi vet at eieren av denne kontoen ikke har sendt denne meldingen, men ingen andre som var til stede vil si noe. Vi hadde et møte for noen uker siden i hovedorganisasjonen, med eieren av kontoen. Det var et fornuftig møte, men vi skulle hatt det møtet for lenge siden, sier Navarsete til Nationen.

– Ble tatt noen telefoner

Hun sier at hun følte seg trakassert og måtte melde fra til partiledelsen.

– Jeg fikk beskjed om at Trygve hadde tatt noen telefoner, men at det ikke hadde kommet noe ut av det. Dermed ble saken lagt til side, sier Navarsete med henvisning til partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Navarsete legger imidlertid til at siden personen som sendte meldingen ikke har stått frem, kan det være vanskelig å rydde opp.