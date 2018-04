GJENOPPSTÅTT: Kunstverket som skal vise den tidligere justisministeren er restaurert og henger i et studentkollektiv i Bergen. Dette bildet er fra da det hang på et gatehjørne. Foto: Tor Erik H. Mathiesen

Bildet av en korsfestet Listhaug har gjenoppstått i studentkollektiv

Publisert: 06.04.18 20:14 Oppdatert: 06.04.18 21:01

INNENRIKS 2018-04-06T18:14:05Z

I nattens mulm og mørke hentet fire studenter i Bergen det omstridte grafittikunstverket hjem. Der gikk de til verks med negllakkfjerner for å rense bort tilgrisingen det var utsatt for.

Dermed har Listhaug-maleriet gjenoppstått, skriver Bergens Tidende .

Gatekunstneren AFK høstet både hyllester og harme da vedkommende monterte maleriet «Making a martyr» av en naken og korsfestet Sylvi Listhaug (Frp) på hjørnet mellom Hans Holmboes gate og Fosswinckels gate i Bergen natt til 2. påskedag.

To netter senere malte noen et lag med svart maling over hele bildet.

Fikk fram motivet med negllakkfjerner

Nå er det imidlertid reddet av fire studenter like mange flasker negllakkfjerner. I halv fire-tiden natt til torsdag tok de ned lerretet fra hushjørnet.

– Midt på natten lå det svarte bildet på gulvet i stuen vår. Vi begynte med bomullsdotter og negllakkfjerner, og fikk fram litt av bildet. Neste dag kjøpte vi inn fire flasker negllakkfjerner og gikk løs på bildet med kluter og en t-skjorte. Drøyt to timer senere var hele motivet kommet fram, sier Anna Bjørnflaten til VG.

Bjørnflaten bor i et kollektiv i nærheten av bygget der bildet var hengt opp sammen med Emma Grace Knox og Ingrid Sofie Wentzel. På vei hjem fra butikken oppdaget de at en flik av lerretet hadde begynt å prelle av.

– Så begynte vi å diskutere om vi skulle ta det. Det var jo helt ødelagt og hadde ingen verdi lenger, sier Bjørnflaten.

– Korsfestingen er drøy

De tre i kollektivet bestemte seg for å hente maleriet midt på natten, og fikk med seg vennen Fredrik Heitman.

I utgangspunktet tenkte det at det ville være morsomt å ha den svarte plakaten og kunne si til folk at det egentlig var Listhaug-bildet. Eksperimenteringen for å fjerne malingen var de ikke så forsiktige med, fordi bildet uansett var ødelagt.

– Vi er fortsatt litt overrasket. Det var ikke planen at bildet skulle henge i stuen vår, men vi er stolte av det, selv om vi ikke tar noe politisk standpunkt i saken, sier Bjørnflaten.

Studentene liker den nye veggpryden i kollektivet, men legger vekt på at de syns korsfestingen er drøy.

– Det at en trebarnsmor er korsfestet syns vi ikke noe om, men det er mange detaljer i bildet som gjør det interessant. Det har jo på en måte blitt et kulturminne som reflekterer det politiske situasjonen i Norge i dag. Det syns vi er viktig å ta vare på.

De har fått tilbakemelding fra noen som mener at de er med på å mobbe.

– Vi ser absolutt ikke på det som mobbing. Listhaug har selv gitt uttrykk for at hun ikke bryr seg. Det gjør det lettere for oss. Vi vil ikke såre noen, avslutter Bjørnflaten.

AFK: - De kan beholde det

Kunstneren bak verket formidler gjennom Petter Nord i kunstmuseet kube i Bergen at det studentene har gjort for å redde bildet settes pris på, skriver NRK .

AFK sier at de kan beholde det om de ønsker, men at gatekunstneren, som ønsker å være anonym, også ville satt pris på om det ble gitt videre til en god sak, som for eksempel Gatekunstaksjonen for Palestina.

– Men igjen, dette er en gave fra meg til gatene og det er deres avgjørelse, heter det i svaret fra AFK.