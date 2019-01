INFORMASJONSANSVARLIG: Hege Storhaug i Human Rights Service. Foto: Line Møller

Faktisk.no: Nei, organisasjoner vil ikke at FN skal be norske myndigheter etterforske Hege Storhaug

2019-01-10

Det er ikke riktig at 23 organisasjoner vil at Hege Storhaug skal etterforskes av FN for hatkriminalitet.

Faktisk.no

Publisert: 10.01.19 09:48