Eksperter om overvåkningsvideoen: Slik kan politiet analysere de mystiske mennene

INNENRIKS 2019-01-12T20:57:43Z

Ulikt ganglag, brudd i naturlig handlingsmønster og hvor enkelt det er å beregne høyde. Dette kan politiet gjøre for å identifisere «Luemannen» og «Telefonmannen».

Publisert: 12.01.19 21:57

Torsdag offentliggjorde politiet overvåkningsbilder av to gående personer som de ønsker å komme i kontakt med i forbindelse med forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen (68).

Den 68 år gamle kvinnen ble borte 31. oktober i fjor.

En av politiets teorier er at «Luemannen» og «Telefonmannen» spanet på arbeidsplassen til den savnede kvinnens ektemann – milliardæren Tom Hagen (68).

Overvåkningsvideoen er fra samme dag som Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Den har flere interessante funn, ifølge professor Patrick Bours fra NTNUs cybersikkerhetssenter på Gjøvik.

– Utifra det jeg ser på videoen, er jeg rimelig sikker på at vi ser to ulike personer, sier han og fortsetter:

– Måten mennene går på er helt forskjellig. Den første går dedikert, og armene svinger veldig. Den andre har en mer avslappet gange, sier han til VG.

Han og kollegene på biometrilabben, som blant annet forsker på ganglag, og er rimelig sikre på at det er snakk om to forskjellige personer på grunn av nettopp dette.

Hva gjelder ansiktstrekk, er det ikke mulig for Bours å si noe spesifikt, basert på videoen VG har publisert. Han tror han kunne oppdaget mer, dersom han hadde hatt tilgang til originalvideoen.

Enkelt å beregne høyde

Å beregne høyden til mennene er imidlertid ingen stor sak, mener Bours.

– Det er veldig få ting du trenger å vite. Du trenger bare å vite hvor høyt gjerdet er, og ellers må du vite litt om avstanden fra kamera til gjerdet og fra gjerdet til personene. Det er et enkelt matematisk problem, og jeg antar at politiet har gjort dette, sier han.

Han viser til en prosess som heter triangulering, som vil si å beregne lengden til en av sidene i en trekant, samt de to vinklene mellom linjen og punktet, for å finne avstanden til et bestemt punkt.

På samme måte kan man ifølge professoren måle skrittlengde og gåhastighet.

Det er vanskeligere å vurdere vekten til de to mennene på videoen, på grunn av ukjente fakturer som muskelmengde, høyde, klestype og andre omgivelser, men Bours karakteriserer begge som relativt normalvektige.

Han tror den første personen – «Luemannen» – er hvit i huden, men han åpner også for at personen har på seg hansker.

Hva slags teknologi politiet har for å analyse slikt videomateriale i dag, kjenner ikke Bours detaljene i.

Professoren sier at ingen av de tre ulike metodene som finnes for å analyse ganglag – basert på enten videosammenligning, sensorer eller akselerometre som måler fartsendring – er relevante, dersom politiet ikke har sammenligningsgrunnlag fra andre opptak.

I dette tilfellet kan man kun sammenligne de to mennene i videoen, mener Bours.

Ikke identifisert ennå

Politiet opplyser fredag ettermiddag de har fått flere tips om hvem de to kan være, men så langt har det ikke kommet inn informasjon som gjør at de kan identifisere «Luemannen» og «Telefonmannen»

– De to personene som går er det svært, svært viktig for politiet. Vi trenger fortsatt informasjon fra publikum, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til VG.

Han ber publikum som mener å dra kjensel på personene, om å ta kontakt med politiet.

– Det bør kunne gå an å kjenne igjen disse personene, sier Brøske.

Politiinspektøren ønsker ikke å kommentere hvilke analyser de har gjort opp mot mennene overvåkningsvideoene: Om politiet har gjort analyser av ganglag, høyde, klær, hudfarge og lignende.

Jakter på flere videoer

– Har dere funnet igjen disse mennene fra andre overvåkningskameraer i området eller det samme overvåkningskameraet andre dager?

– Jeg kan bekrefte at vi har fokus på det, men jeg kan ikke si noe mer om det, sier Brøske.

Veien forbi arbeidsplassen til Tom Hagen er en relativt hyppig brukt gjennomgangsåre om morgenen og om ettermiddagen, når folk er på vei til og fra jobb.

På andre tidspunkter av døgnet er det ikke like mange fotgjengere eller syklister som bruker veien.

Veien er stengt med bom i vestenden, så gjennomkjøring med bil er derfor ikke mulig. Utenfor normal arbeidstid er veien stengt med bom også på den andre siden – mot sentrale Lørenskog .

Ingen livstegn

I løpet av de ti ukene som har gått siden forsvinningen, har det ikke kommet et eneste livstegn fra 68-åringen.

Politiets hovedhypotese er at hun ble bortført av ukjente gjerningspersoner ettersom det er fremsatt krav om løsepenger og grove trusler .

Tom Hagens arbeidsplass ligger 3,5 kilometer unna boligen i Sloraveien 4, hvor politiet mener 68-åringen ble bortført.

Politiet har tidligere uttalt at de mener det må ha ligget noe planlegging til for å bortføre et menneske , slik dette forsvinningsmysteriet fremstår nå.

«Luemannen» kommer gående langs Hornerudveien utenfor næringsbygget klokken 07.36 den 31. oktober 2018.

«Telefonmannen» dukker opp 24 minutter senere – klokken 08.00 samme dag.

Stusser over bekledning

Tidligere politispaner og krimekspert, Johnny Brenna, er enig med Bours i at ganglaget tyder på at det er snakk om to forskjellige personer:

«Luemannen»: Ung, slank og lettere på tå.

«Telefonmannen»: Grovere og tyngre.

Brenna synes det mest oppsiktsvekkende ved de to mennene er den ulike bekledningen.

– De skiller seg ganske kraftig fra hverandre, fordi den ene har lett bekledning, mens den andre har kraftigere bekledning. Det er det samme været og på samme tidspunkt. Det vil jeg anse som mistenkelig.

– Hva kan det bety?

– Jeg synes begge to virker mistenkelig på hver sin måte. Man kan påstå at den siste med jakken prøver å skjule seg, siden han kler seg som om det skulle vært uvær, sier han.

Overvåkningsbildene viser at den første mannen går ut av bildet, men kommer tilbake inn i bildet – gående tilbake mot Gamleveien hvor han kom fra – sekunder senere.

På stedet hvor mannen snudde får man oversikt over parkeringsplassen utenfor næringsparken, hvor VG er kjent med at Tom Hagen pleier å parkere når han er på jobb.

– Den første stopper og går tilbake, og det er et brudd i naturlig handlingsmønster. Med tanke på hva vi vet om det som skjedde hjemmeadressen bare seks minutter unna, må man anta at det er en grunn til at politiet etterlyser akkurat disse personene, forteller Brenna.