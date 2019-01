«ARROGANSE»: Høyres Ingrid Skjøtskift (t.v), ordførerkandidat i Trondheim, mener ikke Trøndelag er godt nok representert i Erna Solbergs nye regjering. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Høyre-topp i Trøndelag raser mot Ernas Helleland-vraking

2019-01-21

Høyres egen ordførerkandidat i Trondheim, Ingrid Skjøtskift (54), raser mot sin egen statsminister etter at trønderstatsråd Linda Helleland i morgen sparkes ut av regjeringen.

Publisert: 21.01.19 21:41 Oppdatert: 21.01.19 22:06

– Det er uakseptabelt, sier Skjøtskift og fortsetter:

– Det er en arroganse overfor landsdelen som jeg ikke hadde forventet av Erna Solbergs regjering. De siste 50-60 årene er det ingen som har turt å eksperimentere med en trønderfri regjering, unntatt Thorbjørn Jagland. Det gikk ikke så bra. Den satt som kjent mindre enn ett år, sier ordførerkandidat Ingrid Skjøtskift, Høyres ordførerkandidat i Trondheim, til VG.

– Frykter du dette kan få konsekvenser for Høyres oppslutning i Trondheim og Trøndelag?

– Jeg tror velgerne lokalt er innstilt på et skifte, etter 16 år med Ap-styre. Men det er ingen tvil om at Øst- og Vestlandet er overrepresentert i forhold til folketall.

– Viktig

VG har fått bekreftet at Linda Helleland (H) går ut av regjeringen og tilbake på stortingsbenken, når KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad skal inn som ny barneminister.

Trine Skei Grande (V) ligger an til å bli kultur- og likestillingsminister, og får dermed får ansvaret for likestillingspolitikken , som blant annet omfatter regjeringens homo-politikk. I bytte får Ropstad ansvaret for tro og livssyn, som nå ligger hos Skei Grande i Kulturdepartementet.

Leder i Trøndelag Høyre, Michael Momyr, er i likhet med Skjøtskift svært kritisk til sin egen partileders rokade:

– Hvis landet skal ha en god og representativ regjering, er det viktig at det sitter folk fra alle landsdeler rundt kongens bord. Jeg er redd den nye regjeringen blir for nærsynt, sier Momyr til VG.

Høyre-veteran: Kjempetrist

Høyre-veteran og tidligere ordfører i Trondheim, Marvin Wiseth, kaller det «kjempetrist» at Helleland skal ut av regjering.

– Landet trenger dyktige trønderske politikere som står på, sier han. Når du har statsråder som markerer seg i regjering, er det alltid lettere å komme gjennom med saker. Man kan selvfølgelig snakke med andre, men det blir ikke helt det samme, sier han.

Trine Skei Grande er trønder, men hun bor nå i Oslo og representerer Oslo på Stortinget.

– Hun er i stand til å ivareta andre interesser, selv om hun bor i Oslo. Ståstedet du har, preger det du ser, sier han og fortsetter:

– Det å ha statsråder som har en bakgrunn fra Trøndelag, og fra flere landsdeler er kjempeviktig. At Linda har representert Sør-Trøndelag i regjeringen, har vært en kilde til inspirasjon og begeistring.