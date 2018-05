Ambulanseflykrisen: Babcock tilbyr 91 piloter i Lufttransport fast jobb, ifølge NHO

KONFLIKT: Siden mars har det vært forhandlinger mellom Babcock og norsk flygerforbund for å få til en overgang av ambulanseflygere fra Lufttransport. Foto: Jan Ovind/VG

Babcock SAA har onsdag sendt forslag til tariffavtale til Norsk Flygerforbund hvor samtlige ansatte i Lufttransport FW tilbys jobb i selskapet, ifølge NHO luftfart.

Det bekrefter administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart til VG.

– Vi har i dag hatt en møte med Babcock, og jobbet for å finne en løsning selv om Babcock ikke er i tjeneste i Norge i dag. Det er utarbeidet en tariffavtale, og videreformidlet at de vil gi tilbud til samtlige piloter i Lufttransport i samsvar med de vilkårene det har vært enighet om tidligere, sier Lothe.

Han sier det innebærer at alle pilotene vil være sikret fast jobb når Babcock fra neste sommer overtar ambulanseflygingen i Norge, om de takker ja til avtalen.

– Det er ikke tatt med noe forbehold om søksmålet for virksomhetsoverdragelse i avtalen, men dette handler om å gi lønns- og arbeidsvilkår som man har i norsk luftfart. Avtalen innebærer også at man får de pensjonsordningene selskapet har, som er gode i norsk og skandinavisk sammenheng, sier han.

Forslaget til tariffavtale gir pilotene gode, konkurransedyktige betingelser, ifølge NHO Luftfart:

– Lønnsforslaget har en sosial profil, hvor de som ligger lavest på lønnsstigen, løftes, sier Lothe.

Administrerende direktør Marius Hansen i Babcock SAA sier til VG at de har forstått at den alvorlige situasjonen som har oppstått delvis skyldes at pilotene er utrygge på fremtiden:

– Vi ønsker å komme frem til en god løsning for alle. Vi har derfor fremlagt et forslag til tariffavtale og vil gi alle piloter i dagens tjeneste tilbud om jobb hos oss. Henvendelsen gikk fra NHO til Norsk Flygerforbund litt over kl. 14 i dag, og jeg håper den har nådd frem til flygerforbundet nå, skriver han i en e-post til VG.

Høie: Glad for bevegelse mellom partene

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sier i programmet Dagsnytt atten på NRK onsdag at han er glad det er bevegelse i saken:

– Jeg er veldig glad det ser ut til å være en bevegelse mellom partene. I det ligger det en mulig løsning. Det må de bli enige om, men jeg er glad det er bevegelse, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie på Dagsnytt atten på NRK onsdag, sier han.

Stortingspolitiker Ingvild Kjerkol (Ap) sier i samme program at hun forstår at operatøren som nå har vunnet anbudsrunden vil ha tak i det nåværende personellet i ambulanseflytjenesten:

– Det vil være hele premisset for å kunne levere oppdraget i tråd med den oppgaven man har fått, og så får vi nå se om det gir resultater, og om de blir med over til ny arbeidsgiver. Vi trenger kvalifisert personell til disse krevende oppgavene, og ambulansetjenesten er limet i helsetjenesten, sier hun.

Høie sier i programmet at han vil følge situasjonen om ambulanseflyberedskapen de kommende dagene, men at han mener tiltakene som er iverksatt av Helse Nord er tillitvekkende .

Håper på god dialog

Lothe si NHO Luftfart sier han håper Babcoks forslag til tariffavtale vil bidra til en god dialog med Flygerforbundet.

– Selv om dette formelt ikke er virksomhetsoverdragelse ønsker selskapet å få alle de ansatte over til seg – med de vilkårene de har vært enige om før.

Forslaget ble sendt onsdag ettermiddag, sier Lothe.

Problemene oppsto i slutten av april fordi Babcock brøt forhandlingene om å overta forhandlingene og personell fra Lufttransport FW . Flere av de ansatte i Lufttransport fryktet at de ikke fikk fortsette i tjenesten, og begynte å søke seg vekk fra Lufttransport. Det førte til at ambulansefly den siste tiden har blitt satt på bakken, på grunn av manglende personell.

Flygerforbundet har siden 1. mars forhandlet for å få til en kollektiv overgang av alle ambulanseflygere fra Lufttransport til Babcock.

Administrerende direktør Frank Wilhelmsen i Lufttransport sier til VG at han ikke vil kommentere saken før han har sett forslaget til avtale.

– Det er Babcock og Flygerforbundet som må uttale seg om denne saken, sier han.

Ikke sett avtalen

VG har vært i kontakt med generalsekretær Katinka Sporsem i Norsk Flygerforbund som ikke har sett avtaleforslaget, men sier følgende:

– Dersom det stemmer så vil Norsk Flygerforbund selvsagt se på det.

Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund sier til VG han ikke har sett avtalen:

– Jeg har ikke sett avtalen, og vet ikke om det. Jeg hører det rapporteres i media, og vi vil vurdere alle seriøse utspill i saken og har hele tiden vært opptatt av tjenesten og arbeidsplassene. Vi må vurdere det seriøst hvis det er tilfellet, men jeg har ikke fått noen henvendelser fra Babcock om dette i dag, sier han.

