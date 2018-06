SKOGENS SMÅ KONGER: Søskenparet strekker på beina i solen. Foto: Tuva Thorson

Over 700 forslag kom inn: Nå har elgkalvene fått navn

Publisert: 02.06.18 12:23

INNENRIKS 2018-06-02T10:23:45Z

To elgkalver kom til verden i Langedrag Naturpark tirsdag denne uken. VGs lesere har sendt inn navneforslag og nå er det klart hva de nyfødte elgkalvene skal hete.

Elgkalvene vekket et stort engasjement hos folket. Det var derfor ikke en lett jobb å plukke ut to navn i de godt over 700 navneforslagene som har kommet inn.

– Jeg synes det er utrolig hyggelig og nesten overveldende at folk har engasjert seg så mye. Det vitner om at folk gleder seg over naturen og det livet som kommer til verden, sier daglig leder ved Langedrag Naturpark, Tuva Thorson.

Dette ble viktig for valget

– Det var utrolig mange artige forslag. Samtidig betyr det mye for oss at så mange engasjerte seg, sier Thorson.

Til slutt var det særlig én ting som avgjorde utvelgelsen.

– Vi roper dem jo inn fra skogen, så det måtte være godt å rope dem høyt. Slik kom vi frem til to navn, forklarer hun.

Eira og Eir

Dermed endte de opp med å velge navnet Eira til kvigen og Eir til oksen.

Det var flere som hadde foreslått disse navnene. Vinnerne vil bli kontaktet av VG i løpet av helgen.

De to elgkalvene har nå kommet seg ut av elgstallen sammen med mor, Ea.

– Det går veldig fint med dem, og det er så koselig, sier Thorson.