Per og Line Miriam Sandberg, her under Frps landsmøte i 2015 på Gardermoen.

Frps superpar Per og Line Miriam Sandberg separeres

Publisert: 18.05.18 22:14 Oppdatert: 18.05.18 22:30

INNENRIKS 2018-05-18T20:14:16Z

Fiskeriminister Per Sandberg (58) flytter fra statssekretær Line Miriam Sandberg (48) på Senja, og har kjøpt seg ny bolig i Mandal.

Dermed skal fiskeriministeren bo i samme by som eldreminister Åse Michaelsen, som bor i Mandal med sin mann.

Lindesnes avis meldte fredag morgen om Sandbergs flytteplaner, og i en artikkel i Fædrelandsvennen skriver avisen at «departementet» bekrefter at Frp-paret er i en separasjonsprosess.

Har kjøpt leilighet

VG får også bekreftet at paret i en tid har vært separert.

– Jeg kan bekrefte at jeg har kjøpt bolig i Mandal og flytter dit i midten av juni. Ut over det ønsker jeg ikke å kommentere saken, sier Sandberg til Fædrelandsvennen.

Line Miriam og Per Sandberg giftet seg fredag 6. august 2010 i Finnsnes kirke i Lenvik kommune i Troms. Paret har et barn sammen.

Per Sandberg ble 16. desember 2015 fiskeriminister i Erna Solbergs regjering. Fra 17. oktober i fjor ble også kona Line Miriam statssekretær i regjeringen for eldreminister Åse Michaelsen.

Leiligheten Sandberg har kjøpt i Mandal ligger sentralt i byen, har et bruksareal på 51 kvadratmeter og hadde en prisantydning på 920.000 kroner, ifølge avisen Nordlys.

– Jeg har siden Skalldyrfestivalen vært kjent med at han har hatt et ønske om å flytte hit. Han er blitt glad i Mandal og med mindre det kommer noe i veien, kommer han til Mandal også under årets festival. Sandberg har kikket på bolig flere steder og skal ha bostedsadresse i Mandal, så da må han pendle til Oslo, sier ordfører i Mandal og sentralstyremedlem i Frp, Alf Erik Andersen til Lindesnes avis.

Taust departement

Kommunikasjonssjef Martine Røiseland i Nærings- og fiskeridepartementet vil ikke svare på noen spørsmål knyttet til saken.

«Gjelder det Mandal, må du kontakte Britt Dalsbotten», skriver Røiseland i en tekstmelding til VG.

Dalsbotten vil ikke svare på noen spørsmål når VG tar kontakt.

VG har kontaktet både Line Miriam Sandberg og Per Sandberg, men ingen av de har besvart VGs spørsmål.

På spørsmål fra VG om Statsministerens kontor er orientert om separasjonen og Sandbergs flytting til Mandal, svarer kommunikasjonssjef Trude Måseide slik:

«Jeg kan bekrefte at Statsministerens kontor er orientert om at Per Sandberg har kjøpt bolig i Mandal».

Eldreminister Åse Michalsen har heller ikke besvart VGs henvendelser. Ifølge Fædrelandsvennen skal Michalsen ha vært helt ukjent med Sandbergs flytteplaner til hennes hjemby.

