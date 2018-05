Mekling på overtid i statsoppgjøret – ansatte møter på jobb

*Gjelder ansatte i staten som er organisert i enten LO, YS, Unio eller Akademikerne. Kommunal- og moderniseringsdepartementet forhandler på vegne av staten.

*Tarifforhandlingene brøt sammen i slutten av april. Oppgjøret gikk så til mekling hos Riksmekleren 22. mai, med frist natt til midnatt 23. mai.

*Sammenslutningene har varslet at de vil ta ut 6.000 ansatte i streik torsdag dersom meklingen ikke fører fram. Nærmere 77.000 ansatte kan i verste fall bli tatt ut i streik ved en langvarig konflikt.

*Forhandlinger om lønn og uenighet om fordeling av lønn mellom sentralt og lokalt nivå anses å være de mest krevende sakene i det statlige oppgjøret.

*Arbeidsgiver og Akademikerne ønsker mest mulig av potten fordelt lokalt i direktoratene og virksomhetene. De mener dette er nødvendig for å kunne rekruttere ansatte med høy kompetanse.

*LO, YS og Unio krever at mest mulig av potten fordeles sentralt for å kunne løfte enkeltgrupper og sørge for å tette lønnsgapet mellom kvinner og menn. De mener økt lokal lønnsdannelse i praksis truer streikeretten.

Kilde: NTB