IKKE BLID: Ap-politiker, Anette Trettebergstuen, er i mammapermisjon og sier at hun lengter etter å begynne å jobbe. – Mon tro om det er en biologisk feilkobling i meg, sier hun. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Reagerer på kvinneutspill: – Frp-ere med dinosaurholdninger

Publisert: 24.05.18 18:08

Frp-topp, Jon Helgheim, skriver i en Facebook-post at biologiske forskjeller gjør at kvinner vil jobbe mindre enn menn. – Frp-ere med dinosaurholdninger, sier Trettebergstuen.

«Det er biologiske forskjeller som gjør at kvinner vil jobbe mindre enn menn. Det kan ikke være stort annet enn kvinners frie valg som forklarer de fleste forskjeller i arbeidslivet», skrev stortingspolitiker Jon Helgheim, på Facebook 22. mai.

Utspillet skaper ikke uventet reaksjoner, hos både menn og kvinner.

– Det er tydeligvis viktig at jeg kommer meg på jobb igjen, for vi har Frp-ere med dinosaurholdninger vi må bekjempe, sier stortingsrepresentant, Anette Trettebergstuen (Ap), som for tiden er ute i fødselspermisjon.

Hun understreker at utspillet til Helgheim viser at likestillingskampen ikke på noen måte er over.

– At han ikke ser at det er strukturer som reelt sett gir kvinner mindre valgfrihet enn menn, er skuffende, sier Trettebergstuen.

Hun får følge av politiker-kollega Karin Andersen (SV), som mener utspillet er forhistorisk og en grov undervurdering av kvinner.

Valgfrihet handler om penger

– Jeg vet ikke om jeg skal le eller grine. Frp er et parti som prøver å profilere seg på at det er skummelt med innvandrere, fordi de ikke har likestilling som viktig tema. Men dette viser at de har litt å gå på selv, sier Andersen til VG.

Samtidig legger hun til at det er riktig at enkelte velger å være hjemme.

– Men det gjelder først og fremst de som har mye penger, som kan gå på spa på dagtid. Den valgfriheten bruker både menn og kvinner med god økonomi, sier Karin Andersen.

På Twitter skriver journalist og tidligere statssekretær, Per Vassbotn, følgende:

– Frp kjemper for valgfrihet

VG har ringt kvinnelige Frp-politikere og spurt om de er enige med Helgheims påstand om biologiske forskjeller som årsak til at kvinner vil jobbe mindre enn menn.

– Nei, svarer Åshild Bruun- Gundersen, medlem i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Og utdyper:

– Jon har uttalt seg på vegne av seg selv. I Frp kjemper vi for valgfrihet. Kvinner har like mye lyst som menn til å jobbe og ha gode karrierer i arbeidslivet. Frp ønsker å legge til rette for at kvinner og menn skal ha like muligheter. Bruun-Gundersen legger til at hun er helt imot kjønnskvotering.

– Den viktigste saken for oss de siste 15 årene har vært å sikre full barnehagedekning, slik at familiene for reell valgfrihet og muligheter til arbeidsdeltagelse.

Tidligere Barne-, likestillings- og inkluderingsminister, Solveig Horne (Frp), er på komitéreise til London. Hun svarer følgende på SMS:

– Har ingen kommentar til utspillet til Helgheim. Han får selv svare for dette.

– Kvinner må akseptere at roller diskuteres

I sitt Facebook-innlegg lenker Frp-politikeren til en kommentar skrevet av TV 2-journalist Linn Wiik, som blant annet skriver at kvinner har høyere sykefraværet og jobber mer frivillig deltid enn menn.

– Dette viser jo at kjønnskvotering, fedrekvoter og andre tåpelige påfunn er meningsløst. Det er biologiske forskjeller som gjør at kvinner vil jobbe mindre enn menn, skriver Helgheim

Wiik reagerer slik på utspillet:

– De politiske slutningene som Helgheim trekker får stå for hans egen regning. Sykefraværs- og deltidstallene stammer fra SSB. Årsaken vet jeg like lite om som alle andre. Men jeg ønsker velkommen en større debatt om disse temaene. Når vi diskuterer mannsrollen så mye må vi kvinner akseptere at også vår rolle diskuteres, sier Linn Wiik.

– Fullstendig misforstått

Jon Helgheim sier til VG at det er åpenbart at mange har fullstendig misforstått det han mener.

– Hva har folk misforstått?

– De har trodd at jeg mener kvinner på grunn av biologiske forskjeller ikke klarer å jobbe like mye, det er helt feil. Jeg kjenner såpass mange kvinner med en arbeidsevne og kapasitet som overgår meg selv at noe sånt er overhodet ikke tilfelle. Det jeg skrev var en kommentar til Linn Wiik i TV2 sitt innlegg, hvor hun mener kvinner må slutte å velge å jobbe frivillig deltid. Jeg mener Linn Wiik antyder at kvinner er late, noe de ikke er. Jeg mener vi heller må begynne å respektere og verdsette de valgene mange kvinner tar. At flere kvinner ser verdien av å bruke mer tid til å skape et godt hjem for seg og sin familie og litt mindre tid på jobb, er ikke nødvendigvis et problem. Det er ikke latskap å stelle et hjem, det er verdifullt. Biologen bekrefter at kvinner i større grad enn menn har trang til å være sammen barna, så det bør ikke være veldig kontroversielt, sier Helgheim.

