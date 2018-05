Kvinne døde etter drukningsulykke i Rogaland

Publisert: 26.05.18 15:02 Oppdatert: 26.05.18 16:10

INNENRIKS 2018-05-26T13:02:58Z

En kvinne i 70-årene er erklært død etter å ha druknet i Vostervatnet i Strand kommune i Rogaland, melder politiet i Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Lørdag rundt klokken 14.30, meldte politiet i Sør-Vest politidistrikt at en person var tatt opp av vannet i Vostervatnet i Strand kommune i Rogaland .

– Det er snakk om en kvinne i 70-årene som har badet. Hun var alene, og gikk under vannet da hun var ute og svømte. Et vitne fulgte med kvinnen i en kikkert og så at hun ikke kom opp igjen av vannet før han varslet oss, sier operasjonsleder Henning Andersen i Sør-Vest politidistrikt til VG.

Da redningsmannskapene ankom stedet ble det igangsatt hjerte-lungeredning, men kvinnen ble kort tid senere erklært omkommet.

Kvinnens pårørende er på stedet sammen med redningsmannskapene, opplyser politiet.

Andersen forteller om at de anser hendelsen som en ulykke, og derfor ikke vil etterforske saken videre.