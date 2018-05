TAKKER AV: Fabian Stang er nå advokat og sier han sliter med å fakturere en del klienter, fordi de er blant de svakeste i samfunnet. Foto: Frode Hansen

Fabian Stang forlater politikken

Publisert: 31.05.18 18:34

INNENRIKS 2018-05-31T16:34:21Z

Fabian Stang (62) gir seg i politikken. – Jeg har bestemt meg for at jeg ikke stiller som ordførerkandidat i Oslo, sier han.

Fabian Stang var ordfører i Oslo fra 2007 til 2015.

Etter valgnederlaget høsten 2015 har han tvilt og tenkt og både stengt døren og åpnet den igjen , for at han kan bli Høyres ordførerkandidat i hovedstaden også ved kommunevalget neste høst.

– Vil prioritere familien

Nå er beslutningen tatt.

– Jeg har bestemt meg for å prioritere familie og ikke politikk i fremtiden og jeg har derfor meldt til leder i Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde, om at jeg ikke er aktuell som partiets ordførerkandidat ved kommunevalget neste år, sier Stang til VG.

Han har vært omstridt internt i Oslo Høyre og lyktes ikke å bli nominert til sikker plass på Stortinget ved valget i fjor.

Men som ordfører var han folkekjær og en meget populær politiker, som fikk flest stemmer ved valgene.

– Jeg har tenkt mye på dette om dagen. Alt har sin tid, og nå går jeg videre i livet. Skulle jeg gjort en god jobb som ordfører, ville jeg måtte bruke så mye tid at det ville vært uforenlig med familielivet, blant annet nå som vi har tatt ansvar som fosterforeldre for en liten søt jente . Da må det gå foran, sier Stang.

– Nå begynner en ny epoke i livet

Han vil fortsette som kommunestyrerepresentant ut perioden og er for tiden advokat ved advokatfirmaet til John Christian Elden.

– Jeg trives godt med det. Jeg har god tilgang på klienter, men jeg er for snill og sliter med å fakturere. Selv i verdens rikeste land er det mange som sliter og jeg prøver å hjelpe dem som har det vanskelig. Da er det ikke alltid fakturering som er viktigst, sier Stang.

Stang var som ordfører folkelig og åpen. Han har blant annet fortalt om sine tidvis psykiske problemer og om misbruk i som ung mann.

– Nå begynner en ny epoke i livet. Jeg ønsker Oslo Høyre alt vel og regner med at de finner en meget god ordførerkandidat som kan bidra til at vi får skiftet ut byrådsleder Raymond Johansen og hans byråd. Jeg skal gjøre mitt, sier Stang.

– Men denne gangen ikke som ledende politiker. Jeg kjenner på det og opplever at det skal bli ganske deilig å slippe.

Hyller Stang

Leder i Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde, hyller Stang.

– Mange av oss er lei seg i dag. En folkekjær og populær politiker takker nå av. Høyre har mye å takke Fabian Stang for. Samtidig har jeg veldig stor forståelse for at han prioriterer familien. Vi som har fulgt ham som ordfører, vet at han går inn i politikerrollen på en måte som gjør at det er ofte er vanskelig å kombinere med familieliv.

Hun sier valgkomiteen vil begynne arbeidet med å finne en annen og at nominasjonen være klar før jul.

– Så lenge Fabian var aktuell, var det ikke så mange andre som ville signalisere at de kan tenke seg å være ordførerkandidat; med sin erfaring, var han naturlige. Vi har hatt mange profilerte Høyre-ordførere i denne byen og Fabian greide å fylle de skoene, og vel så det. Jeg tror den nye kandidaten bør forsøke å sette egne spor, fremfor å forsøke og følge i hans fotspor, sier hun og legger til:

– Fabian har vært en folkekjær politiker fordi han er kjær i folk.