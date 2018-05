Syklistene måtte gjemme seg for kalv som gikk amok

Publisert: 13.05.18 14:07 Oppdatert: 13.05.18 14:31

INNENRIKS 2018-05-13T12:07:11Z

En kalv gikk amok like før start av et sykkelritt i Sandnes, og påførte kjevebeinsbrudd på én person.

Søndag var det tid for Norges Cup i sykling for kvinner på Horpestad. Der gikk en kalv amok, noe som førte til at syklistene måtte gjemme seg.

Det var Sandnesposten som omtalte saken først. Ifølge avisen ble en person påført kjevebrudd.

Rittleder Tor Arne Oltedal bekrefter til VG at det var en kalv inne på startområdet ved Horpestad skole.

– Vi fikk beskjed av en bonde om at det var en kalv løs, som tydeligvis var litt oppskaket.

En person hentet av ambulanse

Oltedal sier at det kom en person til for å hjelpe, som kom i kontakt med kalven:

– Det medførte at vi tilkalte ambulanse, og personen ble hentet bort. Jeg ønsker ikke å si noe ytterligere om skadeomfang. Som rittleder ba jeg alle gå ut av området, men det var ingen fare for hverken syklister eller publikum. Vi hadde kontroll på situasjonen, sier han.

Den skadede personen var ikke deltaker i sykkelrittet.

Oltedal sier området kalven befant seg innenfor ble sperret av med en lastebil og gjerder.

– Sykkel-Norge er vant til mye rart

Oltedal sier at han var til stede da personen ble skadet.

– Sykkel-Norge er vant til mye rart, og at det er en kalv til stede er ikke så spesielt for vår del. Vi har systemer for å håndtere ulike hendelser, og har derfor både gjerder og personell. Vi er godt vant til å håndtere situasjoner som dukker opp fortløpende, sier han.

Han forteller at hendelsen skjedde klokken 08.00 i dag tidlig, og at det ikke hadde noen påvirkning på rittet.

Det er cirka 300 ryttere som deltar i Norgescup-arrangementet. Rundløypa er på 22,4 kilometer.

Ifølge Sandnesposten ble kalven skutt og fraktet bort.

