FOLK ER PROVOSERT: Leder for Norsk Journalistlag i NRK, Richard Aune, anklager arbeidsgiveren for å bedrive streikebryteri. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix.

NRK-journalister: – Har fått rapporter om streikebryteri

NTB

Publisert: 16.05.18 19:40

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-16T17:40:26Z

De streikende NRK-journalistene beskylder arbeidsgiveren for å drive streikebryteri.

Leder for NRKs journalistlag, Richard Aune, sier til TV 2 at stemningen i den fastlåste arbeidskonflikten ikke har blitt bedre det siste døgnet.

– Folk er provosert. Nå har vi også fått rapporter om direkte streikebryteri for å få 17. mai-sendingen på lufta. Vi får rapporter om at NRK beordrer folk i andre fagforeninger inn, for å ta de streikendes oppgaver. Det er streikebryteri, og det må ta slutt, sier han onsdag kveld.

– Vær varsomme

Tidligere på dagen ble det klart at NRK vil gjennomføre en amputert 17.-maisending, med Haddy N'jie og youtuber Dennis Vareide som programledere. Det var på forhånd planlagt at Vareide skulle debutere som reporter fra barnetoget i NRKs 17. mai-sending, mens Haddy N'jie skulle være programleder fra Slottsplassen. De to er ikke omfattet av streikeuttaket til Norsk Journalistlag (NJ).

Fra fagforeningen har reaksjonene på dette vært sterke.

– Nå er det viktig å være varsom med bruken av uorganisert arbeidskraft, har Richard Aune sagt.

– Meningsløs påstand

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen avviser bastant at de driver med streikebryteri.

– Det er en helt meningsløs påstand og helt ubegrunnet. Det er sånn at jeg faktisk er veldig opptatt av å respektere reglene for en sånn konflikt. Det er klart at dette rammer tilbudet til publikum, det er svært beklagelig. Og så må også Norsk Journalistlag respektere at de som ikke streiker, må få lov til å gjøre sin vanlige jobb, sier han til TV 2.

Bruker ledere i nyhetssendinger

Fagforeningen har også anklaget NRK for å drive streikebryteri ved å sette inn ledere til å gjøre jobben til journalistene, ifølge Journalisten . Tirsdag leste for eksempel konstituert nyhetsdirektør Marius Tetlie nyhetsmeldinger i NRK Dagsnytt.

– All erstatning av streikende journalister er streikebryteri, sier leder i streikekomiteen Hege Fagerheim til fagbladet.

Juridisk direktør Olav Nyhus i NRK mener på sin side at prinsippet tydelig sier at ledere kan utføre streikende journalisters jobb.

– Vi registrerer at vi ikke er enige med NJ om dette. At Tetlie trår inn her er i samsvar med loven, slik vi tolker den, sier han.