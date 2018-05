Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) skriver til Stortinget at norske styrker som trente syrisk milits i grenseområdene mellom Jordan, Syria og Irak, oppdaget én alvorlig episode blant de lokale styrkene i den tidsperioden de var operative. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Norske styrker avbrøt trening av syrisk milits etter «alvorlig hendelse»

En hittil ukjent «alvorlig hendelse» blant norsk-trent milits som har kjempet mot IS i Syria og Irak, førte til at Norge midlertidig avbrøt treningen.

Det kommer fram i et skriftlig svar fra forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i Stortinget tirsdag.

– Norske styrker oppdaget én alvorlig episode blant de lokale styrkene i den tidsperioden de var operative. Denne episoden ble rapportert og håndtert i tråd med etablerte retningslinjer både i nasjonale kanaler og innenfor koalisjonen, skriver Bakke-Jensen, skriver NTB.

Spørmålet til SVs Audun Lysbakken lød slik:

Har regjeringen informasjon om menneskerettighetsbrudd begått av norsktrente syriske styrker, under og/eller etter perioden med norsk militær trening?

Etterlyser kontroll

I det skriftlige svaret fra Bakke-Jensen til Stortinget heter det videre:

– I en periode mens episoden ble undersøkt, avbrøt norske styrker trening, rådgivning og støtte til partnerstyrken, heter det.

Departementet vil ikke ut med flere detaljer om hendelsen.

– På grunn av gradering av informasjonen og hensyn til andre styrer i koalisjonen, kan jeg ikke gjenta detaljert informasjon utover dette i dette svaret, skriver Bakke-Jensen.

Audun Lysbakken reagerer slik på svaret fra forsvarsministeren, en e-post sendt til VG.:

- Det var dette vi var redd for da regjeringen sa ja til å trene syriske styrker. Vi har hele tiden etterlyst kontroll med hvem vi samarbeider med i krigene i Midtøsten. At regjeringen nå forteller om det forsvarsministeren selv kaller en «alvorlig episode» understreker at vi har hatt god grunn til å frykte mangel på slik kontroll. Det finnes ingen gode grunner til at Norge skal delta i krig i Syria og Irak.

Som en del av den internasjonale koalisjonen mot IS, trente norske styrker lokale syriske styrker fra høsten 2016 til høsten 2017. Innsatsen skjedde i grenseområdene mellom Syria, Irak og Jordan.

IS angrep base nordmenn bygget opp

VG beskrev i april 2017 om en alvorlig hendelse ved en base der norske spesialstyrker skal ha oppholdt seg .

Ved midnatt nærmet en gruppe på omlag 20 til 30 IS-krigere seg den fremskutte, og tungt bevoktede Tanf-basen inne i sørlige Syria, nær grensen til Irak og Jordan. IS angrep inngangen til basen med minst en selvmordsbomber, ifølge Reuters .

Inne på basen skal vestligstøttede syriske opprørere ha befunnet seg. Opprørskrigere er blant annet tilknyttet gruppen Maghawir Al-Thawra, en gruppe som før kalte seg The New Syrian Army . I tillegg var en annen gruppe tilknyttet Den frie syriske hær ved basen.

Omlag 24 timer tidligere befant også et større antall spesialsoldater fra anti-IS-koalisjonen seg på basen. Ifølge VGs kilder skal det være snakk om spesialstyrker fra Norge, USA og Storbritannia, men at mesteparten av disse hadde trukket seg tilbake, over grensen fra Syria før angrepet.

– Det var mellom 8 og 14 nordmenn på Tanf-basen før angrepet skjedde, spesialsoldater og rådgivere, sier et medlem i en av de syriske opprørsgruppene involvert, til VG.

I dagene før angrepet skal styrker fra USA, Storbritannia og Norge ha jobbet med å forsterke basen. Nordmennene skal blant annet ha bistått med opptrening, ifølge opprørskilden.

– Under selve oppdraget fulgte norske spesialsoldater angrepet tett og hjalp til med konsultasjon, sier kilden.